Independence Day 2021 Bollywood Celebs Wishes On 15 August: देशभर में स्‍वतंत्रता दिवस (Independence Day) की 75वीं वर्षगांठ (75th Anniversary) का जश्‍न मनाया जा रहा है. इस साल आजादी के इस जश्‍न को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तौर पर मनाया जा रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी इस जश्न में शामिल हैं, और देशवासियों को अपने-अपने अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं.Also Read - Google Doodle On Independence Day 2021: गूगल डूडल भारत की विविध नृत्य शैलियों को समर्पित

इस खास मौके पर अमिताभ बच्चन ने भी खास अंदाज में देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ”स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएँ. सुख शांति समृद्धि ,सदा. सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें”. Also Read - Best Wireless Gadgets: इस स्वतंत्रता दिवस पर वायर्स से आजादी पाएं | Tech Reveal

Also Read - Independence Day 2021: WhatsApp पर ऐसे भेजें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को स्टीकर्स

कंगना रनौत ने भी धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा करते हुए शहीदों को याद किया और लिखा है जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी.



तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तिरंगा लहराते अपना एक शॉर्ट वीड‍ियो शेयर किया है, उन्होंने लिखा ’75 साल जवान! हम होंगे कामयाब से सारे जहां से अच्छा तक…मेरे खूबसूरत देश और दृश देशवास‍ियों के लिए मेरी शुभकामनाएं’.



बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए लिखा है, आजाद हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं.

आज़ाद हिंदुस्तान के 75th स्वतंत्रता दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।

Wishing all the citizens of India all over the world a very very happy 75th Independence Day. 🙏🏼#ProudIndian #75thIndependenceDay #HappyIndependenceDay #JaiHind #🇮🇳♾♥️

— Nimrat Kaur (@NimratOfficial) August 15, 2021