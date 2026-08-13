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Independence Day 2026: 'ऐ मेरे वतन के लोगों' से लेकर 'तेरी मिट्टी' तक, 15 अगस्त के जश्न में चार चांद लगा देंगे ये देशभक्ति गीत

Independence Day 2026: अगर आप भी अपने घर में 15 अगस्त के मौके पर कुछ खास गाने सुनना चाह रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन से गाने आपको सुनने चाहिए.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 13, 2026, 1:04 PM IST
Independence Day 2026: 'ऐ मेरे वतन के लोगों' से लेकर 'तेरी मिट्टी' तक, 15 अगस्त के जश्न में चार चांद लगा देंगे ये देशभक्ति गीत

Independence Day 2026:  भारत 80वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहा है और इस अवसर पर पूरा देश आज़ादी के जश्न और देशभक्ति के रंग में सराबोर है. इस दौरान बॉलीवुड के कुछ सदाबहार नगमे हर भारतीय के दिल में स्वाभिमान और गर्व का नया जुनून भर देते हैं और ये तरानें वीरों की कुर्बानी की याद दिलाते हैं. ये तरानें वीरों की कुर्बानी की याद दिलाते हैं

1. तेरी मिट्टी (फिल्म: केसरी)

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यह गाना मातृभूमि के प्रति एक सैनिक के अटूट प्रेम, निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है. इस गीत को बी प्राक (B Praak) ने अपनी सशक्त और भावपूर्ण आवाज़ में गाया है, अर्को ने संगीतबद्ध किया है और इसके मर्मस्पर्शी बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं

2. ऐ मेरे वतन के लोगों (लता मंगेशकर)

देश के शहीदों की कुर्बानी को याद दिलाने वाला यह अमर गीत हर आंख नम और दिल गर्व से भर देता है. इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था और सी. रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया था और 1963 को इसे पहली बार गाया गया था और आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं और इसे सुनकर पूरा देश भावुक हो गया जाता है.

3. ए वतन (फिल्म: राजी)

आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म ‘राजी’ ने देश के प्रति प्यार और समर्पण की भावनाओं को पर्दे पर बखूबी उतारा था. गाने के मेल वर्जन को अरिजीत सिंह ने गाया है, जबकि इसका फीमेल वर्जन में सुनिधि चौहान की आवाज में है. संगीत शंकर-एहसान-लॉय ने दिया और बोल गुलजार ने लिखे हैं. यह सुरीला नगमा देशभक्ति की बेहद भावुक और निस्वार्थ भावना को बयां करता है.

4. मां तुझे सलाम / वंदे मातरम (ए.आर. रहमान)

यह गीत भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, सम्मान और आधुनिक भारत के गर्व को बयां करता है. भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ (1997) के अवसर पर रिलीज़ हुए इस गाने को ए.आर. रहमान ने खुद कंपोज़ किया और गाया था. यह एंथम हर भारतीय की नसों में देशभक्ति का संचार कर देता है.

5. संदेशे आते हैं (फिल्म: बॉर्डर)

यह गाना सरहद पर तैनात देश के वीर जवानों के दर्द, अपनों की याद और उनके परिवारों के लंबे इंतज़ार की दास्तान बयां करता है. इस यादगार गीत को सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने अपनी मखमली और भावुक आवाज़ में गाया है, संगीत अनु मलिक ने दिया है और इसके मार्मिक बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

6. रंग दे बसंती (फिल्म: रंग दे बसंती)

यह गाना आधुनिक युवाओं की सोच, उमंग और देश के लिए कुछ कर गुज़रने के जज़्बे को एक रंगीन और बेहद जोशीले अंदाज़ में पेश करता है. इस एनर्जी से भरपूर गीत को दलेर मेहंदी और चित्रा ने अपनी सशक्त आवाज़ में गाया है, ए.आर. रहमान ने इसका जादुई संगीत कंपोज़ किया है और इसके जानदार बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं.

7. यह देश है वीर जवानों का (फिल्म: नया दौर)

यह गाना भारतीय संस्कृति, ग्रामीण जीवन के उल्लास, भाईचारे और देश के युवाओं की वीरता और मस्ती का जश्न मनाता है. स अमर गीत को मोहम्मद रफी और बलबीर ने अपनी बुलंद आवाज़ में गाया है, इसका जोशीला संगीत ओ.पी. नय्यर ने तैयार किया है और इसके उमंग से भरे बोल महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं.

8. भारत हमको जान से प्यारा है (फिल्म: रोजा) 

यह गाना भारत की विविधता में एकता, अखंडता और देशप्रेम का संदेश देता है. इसे गायक हरिहरन ने अपनी जादुई और गंभीर आवाज़ में गाया है, ए.आर. रहमान ने इसका कालजयी संगीत तैयार किया है और इसके मर्मस्पर्शी बोल पी.के. मिश्रा ने लिखे हैं

9. मेरा रंग दे बसंती चोला (फिल्म: द लीजेंड ऑफ भगत सिंह) 

‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ 2002 की ऐतिहासिक फिल्म ‘द लीजेंड ऑफ भगत सिंह’ का एक अत्यंत ऐतिहासिक, भावुक और प्रेरणादायक देशभक्ति गीत है. इस अमर गीत को सोनू निगम और मनमोहन वारिस ने अपनी मर्मस्पर्शी और बुलंद आवाज़ में गाया है, ए.आर. रहमान ने इसका संगीत दिया है और इसके बोल समीर ने लिखे हैं.

10. कंधों से मिलते हैं कंधे (फिल्म: लक्ष्य)

भारतीय सेना के अनुशासन, अटूट हौसले और एकजुटता का प्रतीक यह गाना रोंगटे खड़े कर देता है. इस बहुचर्चित गीत को शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश ने मिलकर गाया है

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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