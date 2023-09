Akshay Kumar ने सही समय पर छोड़ दी कनाडा की नागरिकता! सोशल मीडिया पर Viral हो रहे मज़ेदार Meme

Akshay Kumar, India, Canada: भारत और कनाडा के बीच विवाद गहराता जा रहा है. दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और रिश्ते बेहद खराब होने की ओर हैं. दोनों देशों ने राजनयिकों को सस्पेंड कर दिया है. भारत ने कनाडा के लोगों को वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी है. भारत और कनाडा में विवाद के बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भी चर्चा हो रही है. चर्चा इसलिए है क्योंकि अक्षय कुमार भी कभी कनाडा के नागरिक हुआ करते थे, लेकिन पिछले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ दी थी. माना जा रहा है कि अक्षय कुमार ने सही समय पर कनाडा की नागरिकता छोड़ दी. अगर न छोड़ी होती तो भारत और कनाडा के बीच हो रहे विवाद के चलते अक्षय कुमार को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी घोषणा

पिछले माह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर कनाडा की नागरिकता छोड़ने और फिर से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की घोषणा की थी. 55 साल के एक्टर अक्षय कुमार ने कहा था कि वे एक बार फिर से भारतीय नागरिक बन गए हैं. अब वे दिल और नागरिकता दोनों से हिंदुस्तानी हैं.

#AkshayKumar after giving up Canada citizenship at the right time…

Wicked Sunny! 🤘😎 pic.twitter.com/WDe0bQfauC

— Mimansa Shekhar (@mimansashekhar) September 21, 2023