Grammy 2024 Winners: संगीत की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोहों में से एक ग्रैमी अवॉर्ड का आयोजन लॉस एंजेलिस के कॉम एरिना में हुआ है. 66 वें ग्रैमी अवॉर्ड में SZA 8 नॉमिनेशन मिले हैं. खास बात यह है कि ग्रैमी अवॉर्ड्स 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा लिखे गए ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ को ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में जगह मिली है, जिसे पीएम मोदी ने सिंगर गौरव शाह और फाल्गुनी शाह के साथ लिखा था. ग्रैमी अवॉर्ड्स 2024 के कार्यक्रम की होस्टिंग कॉमेडियन राइटर ट्रेवर नोह कर रहे हैं.

मशहूर सिंगर शंकर महादेवन, गिटारिस्ट जॉन मैकलॉघलिन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, तालवादक वी सेल्वगणेश राजगोपालन के ‘शक्ति बैंड’ ने ‘दिस मोमेंट’ के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवॉर्ड अपने नाम किया. इस मौके पर म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि पूरे देश में खुशी का माहौल छाया हुआ है. पीएम मोदी ने भी कलाकारों को इस अग्रिम जीत बधाई दी.

पीएम मोदी ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा ‘संगीत के प्रति आपकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण ने दुनिया भर में दिल जीत लिया है. भारत को गर्व है. ये उपलब्धियां आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का प्रमाण हैं. यह नई पीढ़ी के कलाकारों को बड़े सपने देखने और संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी प्रेरित करेगी.’

Congratulations @ZakirHtabla, @Rakeshflute, @Shankar_Live, @kanjeeraselva, and @violinganesh on your phenomenal success at the #GRAMMYs! Your exceptional talent and dedication to music have won hearts worldwide. India is proud! These achievements are a testament to the hardwork…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 5, 2024