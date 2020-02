चेन्नई: ‘इंडियन 2’ के निर्देशक एस. शंकर ने घोषणा कर कहा कि इस माह फिल्म की शूटिंग के वक्त जान गंवाने वाले तीन तकनीशियनों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए बतौर वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे. एक बयान में, शंकर ने कहा कि मृतक कृष्णा, मधु और चंद्रन के परिजनों को चाहे कोई भी सहायता प्रदान की जाए, वह उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता.

Dir @shankarshanmugh‘s touching letter reg. the #Indian2Accident and the loss of Krishna, Madhu and Chandran.Emotional and heartfelt words

He announces 1 CR relief from his side to the deceased families … pic.twitter.com/U7F9THDBZj

— Nikkil (@onlynikil) February 27, 2020