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नहीं रहे 'गजनी' के खौफनाक विलेन प्रदीप रावत, 74 की उम्र में ली अंतिम सांस

गजनी, लगान, इंसाफ और छावा जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाले प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. चलिए आपको बताते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में...

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 4, 2026, 11:17 PM IST
नहीं रहे 'गजनी' के खौफनाक विलेन प्रदीप रावत, 74 की उम्र में ली अंतिम सांस
प्रदीप रावत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1985 में ऐतबार से की थी. (Photo from ANI)
  • भारत के मशहूर अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया
  • को-स्टार यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी
  • प्रदीप रावत ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया
  • छावा उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी

Pradeep Rawat Actor: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. ‘गजनी’, ‘लगान’, ‘इंसाफ’ और ‘छावा’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई. हालांकि, अभी तक उनके निधन के कारण का पता नहीं पाया है.

यशपाल शर्मा ने दी जानकारी, सोनू सूद ने जताया दुख

प्रदीप रावत के निधन की जानकारी उनके साथ फिल्म ‘लगान’ में काम कर चुके अभिनेता यशपाल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर दी. उन्होंने लिखा – प्रदीप रावत… हमारे गजनी और लगान के देवा, रेस्ट इन पीस. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया. एक्टर सोनू सूद ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे प्रदीप भाई… आप बहुत याद आओगे.

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फैंस बोले- आपके रोल हमेशा याद रहेंगे

एक्टर के निधन की खबर सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके निभाए यादगार किरदारों को याद किया. एक यूजर ने लिखा – यह बेहद दिल तोड़ने वाली खबर है, क्या वह बीमार थे? वहीं, एक और फैन ने लिखा कि ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा, ‘लगान’ के देवा सिंह सोढ़ी और ‘गजनी’ के खतरनाक विलेन वाले उनके किरदार हमेशा याद रहेंगे. कई लोगों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली विलेन बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रदीप का चार दशक का शानदार करियर

बता दें प्रदीप रावत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1985 में ‘ऐतबार’ से की थी. इसके बाद उन्होंने ‘मेरी जंग’, ‘समुंदर’, ‘काश’, ‘इंसाफ’, ‘मर मिटेंगे’, ‘लगान’, ‘गजनी’ और हाल में ‘छावा’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया. हिंदी के अलावा उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में भी काम कर चुके हैं. अपने दमदार व्यक्तित्व और शानदार एक्टिंग के दम पर प्रदीप रावत हमेशा भारतीय सिनेमा के यादगार कलाकारों में गिने जाएंगे.

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