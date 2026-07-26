Ramayana Going Global: ग्लोबल सिनेमाई इवेंट के तौर पर आएगी रामायण, क्यों रावण का किरदार होगा खास?

Ramayana Going Global: नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' (Ramayana) भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है

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‘रामायण’ का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में रिलीज़ हुआ.

रणबीर कपूर, यश और नितेश तिवारी इसका हिस्सा बने

यह फ़िल्म दो हिस्सों में बनेगी और दिवाली 2026/2027 में रिलीज़ होगी

डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने इस महाकाव्य को इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाने पर चर्चा की है.

Ramayana Going Global: सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में रामायण पैनल भारतीय सिनेमा की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अहम पल था. इस इवेंट के दौरान, रणबीर कपूर, यश, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने इस महाकाव्य को इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाने पर चर्चा की है. रणबीर ने भगवान राम का किरदार निभाने को एक ज़िम्मेदारी बताया, साथ ही रावण के तौर पर यश के अभिनय की तारीफ़ की, जिन्होंने इस मशहूर किरदार को एक नया नज़रिया दिया। यश ने कहा कि फ़िल्म का मकसद कहानी को असलियत और इसके सांस्कृतिक महत्व के प्रति सम्मान के साथ पेश करना है.

सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और रामायण का संगम

सबसे बड़ी खबर तब आई जब प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इस फ़िल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ गई है. इस पार्टनरशिप के बाद, मेकर्स ने तय किए गए पब्लिक ट्रेलर लॉन्च को टाल दिया और कहा कि इसे बाद में एक साथ दुनिया भर में रिलीज़ किया जाएगा. इसी वजह से भारत में 24 जुलाई को आने वाले ट्रेलर को रोक दिया हया है. यह फ़ैसला ‘रामायण’ को आम घरेलू रिलीज़ के बजाय एक ग्लोबल सिनेमाई इवेंट के तौर पर पेश करने की रणनीति को दिखाता है. इससे कॉमिक-कॉन में फ़िल्म की मौजूदगी न सिर्फ़ फ़ैन्स के लिए, बल्कि फ़िल्म की इंटरनेशनल मार्केटिंग की महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए भी अहम हो जाती है.

ट्रेलर में देरी क्यों हुई?

ऐसी चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की देखरेख में ‘रामायण’ के ट्रेलर को हॉलीवुड-स्टाइल में और बेहतर ढंग से फिर से एडिट किया जा रहा है. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने अपने बयान में कहा, “सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से रामायण को दुनिया भर में ले जाने का मेरा सपना अब सच हो गया है. इसे देखते हुए, हम बाद में किसी तारीख पर अपना ट्रेलर दुनिया भर में लॉन्च करेंगे. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इस फ़िल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर प्रोजेक्ट से जुड़ गया है, जिसके बाद टीम ने ट्रेलर लॉन्च को एक साथ ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन के साथ जोड़ने का फ़ैसला किया. रिलीज़ किया जा सके। यह रणनीति फ़िल्म बनाने वालों की उस सोच को दिखाती है जिसके तहत वे ‘रामायण’ को सिर्फ़ एक आम भारतीय फ़िल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिनेमाई इवेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं.

यश जैसे ‘स्टारडम’ और ‘औरा’ की जरूरत

नितेश तिवारी की आने वाली बड़ी फ़िल्म ‘रामायण’ के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन पैनल में, रणबीर कपूर ने रावण के रोल में अपने को-स्टार यश की तारीफ़ की है औऱ उन्होंने कहा कि यश ने इस मशहूर विलेन के रोल को ज़बरदस्त स्वैग, ईमानदारी और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ निभाया है, जो हाल के समय में दिखाए गए घिसे-पिटे किरदारों से बिल्कुल अलग है. रणबीर कपूर ने कहा कि फिल्म के सामने सबसे बड़ी क्रिएटिव चुनौतियों में से एक रावण को इस तरह पेश करना था कि वह उन दर्शकों को नया लगे जो दशकों से उसे अलग-अलग रूपों में देखते आ रहे हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर ने कहा कि लोगों के मन में इस किरदार को लेकर पहले से ही एक तय सोच बनी हुई है और रावण के किरदार में नयापन लाने के लिए टीम को यश जैसे ‘स्टारडम’ और ‘औरा’ की जरूरत थी और यश के होने से यह किरदार स्क्रीन पर और भी असरदार बनेगा. इन बातों से पता चलता है कि फिल्म निर्माता महाकाव्य से जुड़े रहते हुए भी किरदार को कई परतों के साथ पेश करना चाहते हैं.

क्या पैन इंडिया फिल्म को बनाएगा मजबूत और खास

‘रामायण’ में कई भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं. यह बड़े पैमाने पर बनने वाली फ़िल्मों के उस बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है, जिसमें अलग-अलग भाषाओं और इलाकों के दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है. फ़िल्म में रणबीर कपूर (हिंदी), यश (कन्नड़), साई पल्लवी (तमिल/तेलुगु/मलयालम), सनी देओल (हिंदी) और रवि दुबे जैसे स्टार्स हैं, जिनकी पहचान अलग-अलग मार्केट में है. सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 के पैनल में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने कहा कि इस फ़िल्म को भारतीय संस्कृति पर आधारित एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव के तौर पर तैयार किया जा रहा . सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा फ़िल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा इस मकसद को और मज़बूत करती है. हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर कास्टिंग को “पैन-इंडिया स्ट्रैटेजी” नहीं कहा है, लेकिन अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के बड़े स्टार्स का एक साथ आना, इंडस्ट्री के उस नज़रिए से मेल खाता है जिसमें थिएटर तक पहुंच बढ़ाना, कई भाषाओं में अपील करना और विदेशों में पहचान बनाना शामिल है.