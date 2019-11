दिल्ली: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सोनी टीवी पर प्रसाकित होने वाले रिएलिटी शो इंडियन आईडल सीजन 11 में जज के तौर पर नजर आ रही हैं. यूं तो शो के दौरान हंसी मजाक चलता ही रहता है लेकिन हाल ही में इसी मस्ती मजाक के बीच एक हादसा हो गया. शो के दौरान नेहा खुद के गाए गाने ‘दिलबर’ में डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी.

दरअसल हुआ यूं कि एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद नेहा स्टेज पर पहुंची. नेहा ने इस शो के होस्ट आदित्य नारायण को डांस के लिए चैलेंज किया. नेहा इस गाने पर बेहद ही शानदार डांस कर रही थी और आदित्य उनके स्टेप्स को कॉपी कर रहे थे. तभी आदित्य ने नेहा को पकड़कर डांस करना शुरू कर दिया. जैसे ही आदित्य ने नेहा को घुमाकर पकड़ने की कोशिश की वह बैलेंज नहीं बना पाए और नेहा स्टेज पर ही गिर गई. बाद में आदित्य नारायण उन्हें उठाते हुए उनसे माफी भी मांगते हैं.

