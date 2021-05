Indian Idol 12 Host Aditya Narayan On Relationship Between Pawandeep Rajan And Arunita Kanjilal: इंडियन आइडल 12(Indian Idol 12) पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, दरअसल हाल ही में किशोर कुमार (Kishore Kumar) के बेटे अमित कुमार (Amit Kumar) ने शो पर कई तरह के सवाल उठाए थे और कहा था कि मुझे पैसे दिए गए थे कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए. ऐसे में अब शो के होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने एक इंटरव्यू में शो के बारे में कई सारे बातें बताई हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. Also Read - Indian Idol 12: क्या फिनाले से पहले Judges ने किया विनर का ऐलान? ये कंटेस्टेंट है सबकी पहली पसंद

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)के होस्टआदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने एक इंटरव्यू में कहा कि पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजिलाल (Arunita Kanjilal) के बीच लव एंगल फर्जी है. दोनों ही केवल दोस्त हैं और यह शो में केवल मजाकिया अंदाज के रूप में दिखाया जा रहा है. Also Read - Indian Idol 12: किशोर कुमार एपिसोड की ट्रोलिंग पर आदित्य नारायण ने दिया बड़ा बयान, देखें VIDEO



आदित्य (Aditya Narayan) ने आगे कहा कि ‘ये सब स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि शो 90 मिनट का होता है तो दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आपको ये सब करना होता है. उन्होंने ये भी कहा कि जैसे वे पवनदीप और अरुणति को चिढ़ाते हैं क्या पता दोनों के बीच कुछ हो जाए और अगर ना भी हुआ तो दोनों मूव ऑन कर लेंगे. अभी वे एंजॉय कर रहे हैं’.