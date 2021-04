Indian Idol 12: Contestant Ashish gets AR Rahman’s signature on Taal’s Music Cassette: टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) में हर हफ्ते कोई ना कोई खास मेहमाल आता रहता है. जहां हाल ही में रेखा (Rekha) और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) शो का हिस्सा बने थे. ऐसे में आने वाले हफ्ते में बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार और ऑस्कर विनर एआर रहमान (A R Rahman) मेहमान बनकर आने वाले हैं. Also Read - Indian Idol 12: Neetu Kapoor ने नेहा कक्कड़ को दिया शादी का शगुन, कहा 'ऋषि का भी है आशीर्वाद'....सिंगर हुई इमोशनल

इंडियन आइडल सीजन 12 ( Indian Idol 12) में इस हफ्ते ऑस्कर विजेता म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान (A R Rahman) आने वाले हैं. ऐसे में जाहिर है कि शो पर हर मौजूद हर सिंगर ए आर रहमान (A R Rahman) को देखकर खुश होने वाला है और इस दौरान जब इंडियन आइडल 12 ( Indian Idol 12) के सिंगर और कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) आने वाले रहमान स्पेशल (A R Rahman Special Episode) एपिसोड में साथिया, हम्मा हम्मा और सतरंगी रे जैसे कई गानों पर आशीष (Ashish Kulkarni) शानदार परफॉरमेंस सब के सामने पेश करने वाले है. Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan के सिर सजेगा विजेता का ताज! ऑनलाइन पोल में बने 'Winner'

आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) की आवाज और उनके टैलेंट को देखकर ना केवल जज बल्कि खुद ए आर रहमान भी हैरान हो जाते हैं. ए आर रहमान (A R Rahman) इस दौरान आशीष की जमकर तारीफ करते हैं और शो के जज हिमेश रेशमिया भी उनके तारीफों के बुल बाधंते हैं और वो कहते हैं कि वो फाइनल में होंगे.

इसके बाद आशीष (Ashish Kulkarni) ए आर रहमान से ऑटोग्राफ देने की बात कहते हैं क्योंकि वो बचपन से ही उनके गानों के फैन हैं. खास बात ये रहती है कि आशीष (Ashish Kulkarni) इस दौरान ए आर रहमान से फिल्म ‘ताल’ का म्यूज़िक कैसेट देकर कहते हैं कि आप इसपर ऑटोग्राफ दें.

दरअसल मैं अपने पिता के साथ बचपन में इस गाने को सुनता था, इसलिए मैं ए आर रहमान सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे पिता के लिए आप इसे साइन करें, जो आपके संगीत के बड़े फैन हैं और इसी संगीत ने मुझे आपके जैसा सिंगर बनने के लिए प्रेरित किया’.