वीडियो में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 26 वर्षीय युवराज अपनी प्रतिभा से शो के जज नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के दिल को जीत लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में इस दौरान उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बताई गई कहानी भी वीडियो के वायरल होने की वजह बन गई है.

युवराज ‘इंडियन आइडल’ से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन एक प्रतिभागी के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वीपर के तौर पर, एक ऐसा इंसान, जो सेट को व्यवस्थित करने में अपनी मदद देता है.

युवराज ने कहा, “मैं पिछले तीन या चार साल से इंडियन आइडल के सेट पर काम कर रहा हूं. मेरे दोस्त यहां काम करते थे. मैं यहां झाड़ू देने और इसे व्यवस्थित रखने का काम करता था.”

उन्होंने आगे कहा, “शो में पहले कभी भाग लेने और अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था. मैं अपने दोस्तों को गाकर सुनाया करता था. वे मेरी तारीफ करते थे और शो में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे. मेरे दोस्त कहते थे, ‘अगर एक जूता पॉलिश करने वाला यहां आ सकता है और जीत सकता है, तो तुम क्यों नहीं.”‘

युवराज यहां इसके पहले सीजन के विजेता सनी हिंदुस्तानी का जिक्र कर रहे थे.

वह आगे कहते हैं, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े मंच पर गाने का मौका मिलेगा. मैं बहुत खुश हूं. लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं. मेरे माता-पिता भी बहुत खुश हैं.”