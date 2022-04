Indian Idol 12 fame Anjali Gaikwad Instagram: इंडियन आइडल 12 की एक्स कंटेस्टेंट और सिंगर अंजलि गायकवाड़ (Anjali Gaikwad) ने अपनी सिंगिंग से शो में लंबा सफर तय किया, हालांकि वो सिंगिंग रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई थीं. अंजलि गायकवाड़ (Anjali Gaikwad Instagram) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया के इंफ्लूएंसर ‘हरामी परिंदे’ (Harami Parindey) नाम की एक ट्विटर आईडी से अंजलि पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने और पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है. हालांकि अंजलि ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और हैकर उनसे 70 हजार रुपए की डिमांड कर रहा है. अंजलि के मुताबिक 2 अप्रैल से उनका इंस्टाग्राम हैंडल हैक है, उन्होंने फैंस से किसी भी तरह के पोस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं करने की अपील की है.Also Read - हीरोपंती 2’ का नया गाना ‘Whistle Baja 2.0′ हुआ रिलीज, एक बार फिर से दिखा टाइगर-कृति का रोमांस- Video

अंजलि के इस खुलासे के बाद फैंस लगातार उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं. अंजलि ने हाल ही में अपने दिए एक बयान में कहा कि 20-21 दिनों से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से छेड़छाड़ की जा रही है. इतना ही नहीं हैकर ने उन्हें कॉल कर 70000 रुपए फिरौती की डिमांड की. अंजलि का मामला फिलहाल साइबर क्राइम के पास है और अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आया है. इस बीच ‘हरामी परिंदे’ ने अपनी ट्विटर पोस्ट में अंजलि के ऑफिसियल इंस्टाग्राम से आए मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. Also Read - Runway 34: 'कोई तो छिपा रहा है सच', यूनिफॉर्म पहनने के बाद झूठ नहीं बोल पाएंगी रकुल प्रीत

lol Indian Idol contestant trying to trick people on Instagram from verified account. pic.twitter.com/k879RX3ErI

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) April 21, 2022