सोनी टीवी पर आने वाले मशूहर शो में एक इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) इन दिनों खुब छाया हुआ है. शो में लगातार बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार बतौर गेस्ट आ चुके हैं. जहां हाल ही में रेखा,नीतू और ए.आर रहमान जैसे दिग्गज आए थे वहीं आने वाले दिनों में शो में कंटेस्टेंट को स्पॉर्ट करने के लिए जया प्रदा (Jaya Prada) आएंगी. इस दौरान एक्ट्रेस जमकर शो का लुफ्त उठाती हुई नजर आएंगी साथ ही वो अपनी मस्ती और डांस से सबका दिल जीत लेंगी.

'इंडियन आइडल 12′ के आने वाले एपिसोड में दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा (Jaya Prada) बतौर गेस्ट एंट्री लेंगी. उनके शो में शामिल होने और धमाल मचाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. सोनी टीवी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें जया प्रदा (Jaya Prada) अपने फेमस गाने 'मुझे नौलखा मंगा दे' पर कंटेस्टेंट के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं.



कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल ने जया का सुपरहिट गाना ‘मुझे नौलखा मंगा दे रे’ गाया जया उसे सु​नकर उनकी तारीफ करती हैं औऱ इसके बाद वो स्टेज पर जाकर जमकर ठुमके लगाती हैं.