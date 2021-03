Indian Idol 12 Neetu Kapoor Gives Shaadi Ka Shagun to Neha Kakkar: सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) इन दिनों खुब चर्चा में बना हुआ है. शो में आए दिन एक से बढ़कर एक मेहमान आते रहते हैं. हाल ही में शो का हिस्सा बने थे, अनु मलिक (Anu Malik) वहीं अब शो में आएंगी मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor). बता दें कि नीतू कपूर(Neetu Kapoor) शो में खास मेहमान बनकर आएंगी और इस दौरान दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor) के गानों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी. लेकिन इस शो में नीतू कपूर (Neetu Kapoor)ने नेहा (Neha Kakkar) को वो तोहफा दिया जिसकी शायद उन्हें उम्मीद ना हो. Also Read - क्या Neha Kakkar को मिल गई है भाभी? भाई Tony Kakkar बिग बॉस 14 की इस कंटेस्टेंट को कर रहे हैं डेट...

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) में इस हफ्ते नीतू कपूर(Neetu Kapoor) खास मेहमान बनकर आने वाली हैं और इस दौरान ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor) के गानों के जरिए उन्हेंश्रद्धांजलि दी जाएगी. इस एपिसोड में नीतू कपूर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) को शादी का शगुन भी देने वाली हैं. दरअसल जब नीतू कपूर (Neetu Kapoor) आती हैं तो उसके बाद नेहा (Neha Kakkar) उन्हें काला टीका लगाती है.

इसके बाद नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने कहा कि 'हमारे यहां रिवाज है कि शादी के बाद अगर पहली बार किसी से मिले तो शगुन में कुछ देना चाहिए, ये कहकर वो नेहा (Neha Kakkar) की तरफ लिफाफा बढ़ा देती है और कहीत हैं ये ऋषि जी और उनकी तरफ से है'. नीतू से ये शगन पाकर नेहा बेहद इमोशनल हो जाती हैं औऱ इस दौरान वो नीतू के पैर भी छूती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Fremantle India (@fremantleindia)

इस मौके पर नीतू कपूर ने अपने पति ऋषि कपूर को याद करते हुए कहा, “वह हमेशा मेरी यादों में रहेंगे. मैं पहली बार किसी शो में अकेले आयी हूं. जब मैं पिछली बार यहां आई थी तो मेरे साथ ऋषि भी थे. मैं इस शो में आने से पहले थोड़ी परेशान थी. मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था लेकिन अब यहां आकर अच्छा लग रहा है. मैं खुश हूं कि आप सब ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया. आज ऋषि होते तो यहां आकर बेहद खुश होते. लेकिन आज वह नहीं हैं लेकिन फिर भी वे लोगों की यादों में जिंदा हैं.”