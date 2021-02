Indian Idol 12 Neha Kakkar reveals about anxiety suffering from thyroid and health problem disturbed me a lot- बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ ने ‘इंडियन आइडल 12′ में खुलासा किया कि उनके पास फैमिली….करियर सबकुछ है लेकिन शारीरिक दिक्कतें उन्हें घेरे रहती हैं. जिनकी वजह से वे बेहद परेशान रहती हैं. Also Read - Shweta Tiwari ने 40 साल की उम्र में दिखाया फिटनेस का जलवा, 10 किलो वजन घटाकर बनी Sexy Mommy

दरअसल चंडीगढ़ की लड़की अनुष्का के गाए "लुका छुपी' गाने से सब इतने खुश हुए कि वहीं नेहा कक्कड़ भावुक हो गईं उन्होंने कहा कि अनुष्का की तरह उन्हें भी एंग्जायटी इश्यू रहते हैं.

अनुष्का ने कहा ‘नेहा मैम हमेशा से ही बहुत सहायक रही हैं. जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे एंजायटी इश्यू हैं तो उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया.