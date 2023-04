Indian Idol 13: ऋषि सिंह ने जीता इंडियन आइडल, कभी मंदिर-गुरुद्वारे में करते थे भजन...अब मिले इतने लाख रुपये

Indian Idol 13 Winner Is Rishi Singh: पॉपुलर सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल 13’ को अपना विनर मिल गया है. अयोध्या के ऋषि सिंह ने सिंगिंग रियलिटी शो जीता है. अपनी इंडियन आइडल जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ऋषि सिंह ने एक बयान में कहा, “मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी जीती है. यह अहसास वास्तविक है! यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा क्षण था जब मेरे नाम की घोषणा की गई थी. इस सीज़न के विजेता, इस तरह के पसंदीदा और प्रतिष्ठित शो की विरासत को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा सम्मान है. मैं चैनल, जजों और इंडियन आइडल की पूरी टीम का आभारी हूं कि उन्होंने हमें इतना शानदार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच. मैं अपने सभी प्रशंसकों और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया है और इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए मुझे वोट दिया है. मेरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए धन्यवाद. ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें.

कल यानि की 2 अप्रैल 2023 को सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले शो ‘इंडियन आइडल 13’ का ग्रैंड फिनाले था. फिनाले की रेस में 6 फाइनलिस्ट आए थे, जिसमें ऋषि सिंह, शिवम सिंह, बिदिप्ता चक्रवर्ती, चिराग कोतवाल, देबोस्मिता रॉय और सोनाक्षिकर हैं. शो में कई धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई और कई सेलेब्स ने इसकी शोभा बढ़ाई. शो में ‘बेस्ट डांसर 3’ के जज सोनाली बेंद्रे, गीता कपूर और टेरेंस लुईस भी आए थे. ऋषि सिंहको ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपये प्राइज मनी और एक चमचमाती कार मिली.