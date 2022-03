Pawandeep Rajan Arunita Kanjilal In Legal Trouble: इंडियन आइडल 12 के विजेता रहे पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और फर्स्ट रनर अप अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) सोशल मीडिया पर जमकर लोगों को पसंद आते हैं औऱ हर कोई उन्हें हर पल देखना चाहता है. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पर फिलहाल गाज गिरने वाली है दरअसल ये जोड़ी कानूनी पचड़े में फंस गए है और मीडिया में आ रही खबरों की मानें तो दोनों पर ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ म्यूजिक एल्बम को शूट न करने और उसका प्रमोशन करने से मना करने का आरोप लगा है (Arunita Kanjilal-Pawandeep Rajan In Legal Trouble)Also Read - मीका सिंह से पहले ये स्टार नेशनल टीवी पर रचा चुके हैं 'स्वयंवर', शो खत्म होते ही पार्टनर को दिया 'धोखा'- List

एक रिपोर्ट के अनुसार, अरुणिता और पवनदीप पर ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ म्यूजिक एल्बम को शूट न करने और उसका प्रमोशन करने से इनकार करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पवनदीप और अरुणिता को जो लीगल नोटिस मिला है उसमें लिखा गया है कि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) से संपर्क किया गया था, जिसमें उन्होंने सूचित किया कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पवनदीप और अरुणिता की सर्विसेज देने के लिए उनके साथ एक समझौता किया था.

ऑक्टोपस कंपनी का कहना है कि उनके लोगों ने इंडियन आइडल 21 के विजेता को 20 रोमांटिक गानों के लिए साइन किया था. सोनी पिक्चर्स के साथ पवनदीप और अरुणिता को लेकर हुए ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के समझौते के अनुसार, सोनी ने दोनों कलाकारों की सर्विसेज देने के लिए अपनी सहमित जताई थी. किन कलाकारों ने एक गाने की शूटिंग के बाद निर्माता के साथ सहयोग नहीं किया. बता दें कि अरुणिता और पवनदीप यूएस में हैं, वे वहां अलग-अलग शहरों में गानों की शूटिंग कर रहे हैं