सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) शुरू होने के बाद से ही विवादों में है, ऐसे में हाल ही में शो कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया है. कभी सवाई भाट (Sawai Bhatt) को लेकर बोले गए झूठ तो कभी किशोर कुमार के गानों को लेकर उठे विवादों ने शो पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में अब इंडियन आइडल 1 विनर अभिजीत सावंत (Abhijeet Sawant) ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है.

अभिजीत (Abhijeet Sawant) ने इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) को लेकर बड़ा बयान दिया जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. शो के मेकर्स की पोल खोलते हुए कहा, 'आजकल मेकर्स शो में आए टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को तवज्जो ने देकर उनकी गरीबी में दिलचस्पी दिखाते हैं. उन्हें ये जानने में ज्यादा रुचि है कि कंटेस्टेंट जूते पॉलिश कर पाता है या नहीं?'



अभिजीत (Abhijeet Sawant) ने आगे कहा, ‘रीजनल रिएलिटी शोज पर सिंगर की आवाज और टैलेंट पर ध्यान दिया जाता है. इस नेशनल शोज पर नहीं है. यहां कंटेस्टेंट्स की दुखी कहानियों को भुनाया जाता है. सिंगर्स के लव इंट्रेस्ट वाली बातें परोसी जा रही हैं. ये उन कंटेस्टेंट्स पर छोड़ देना चाहिए कि वे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने में कितना सहज हैं.

अपने बारे में बात करते हुए अभिजीत (Abhijeet Sawant) ने कहा, मैं एक बार सीजन के दौरान लिरिक्स भूल गया था। मैंने गाना बीच में ही छोड़ दिया। तभी वहां मौजूद जज ने मुझे फिर से गाने का मौका दिया. अगर यही वाकया आज होता तो बिल्कुल टीवी स्टाइल में बिजली कौंधती और कई तरह के इफेक्ट होते.’