Bhuvan Bam In Davos: यूट्यूब स्टार भुवन बाम (Bhuvan Bam) को भला कौन नहीं जानता है. भुवन इन दिनों दावोस (Davos) में हैं. दाओस में भुवन दुनिया भर से जुटे नेताओं को सुन रहे हैं. इसका खुलासा खुद भुवन ने किया है. बता दें कि भुवन ने बताया कि आज उनका जन्मदिन भी है. गौरतलब है कि भुवन ने यूट्यूब के जरिए बहुत कम वक्त में बड़ा नाम कमाया है. भुवन को बेस्ट यूट्यूब स्टार का अवॉर्ड भी दिया जा चुका है. बता दें कि भुवन अपने वीडियो में कई तरह के किरदारों को निभाते हैं. भुवन के वीडियोज पर बहुत कम वक्त में करोड़ो व्यूज आते हैं. दाओस पहुंचे भुवन ने आज के दिन के बारे में जानकारी दी है.

Spending my birthday today drinking milk and meeting world leaders in Davos, Switzerland.

Zindagi ka ek saal aur kum ho gaya.

Thank you for the wishes♥️🤗 pic.twitter.com/Q5eXeAUnzc

— Bhuvan Bam (@Bhuvan_Bam) January 22, 2020