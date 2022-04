India Got Talent 9 Grand Finale: टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट 9’ (India Got Talent 9) को उसका विजेता मिल गया है. बीती रात ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के सीजन 9 (India Got Talent 9 Winners) के विजेता की घोषणा की गई.इस बार शो की ट्रॉफी और प्राइज मनी पर जयपुर के बीटबॉक्सर दिव्यांश कचोलिया (Divyansh Kacholia) और राजस्थान के भरत के बांसुरीवादक मनुराज सिंह राजपूत (Manuraj Singh Rajput) ने बाजी मारी है. दोनों को ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है. ‘इंडियाज गॉट टैलेंट 9’ के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) भी पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया.Also Read - पूनम ढिल्लों जन्मदिन: 60 साल की हुईं एक्ट्रेस Poonam Dhillon, सेट पर शशि कपूर ने जड़ दिया था थप्पड़

बता दें कि दिव्यांश कचोलिया और बांसुरीवादक मनुराज सिंह राजपूत दोनों ही राजस्थान के हैं, लेकिन इनकी जोड़ी ऑडिशन के टाइम ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के सेट पर ही बनी थीं. ऑडिशन के दौरान दिव्यांश ने बताया कि उनके पार्टनर की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो शो में भाग नहीं ले सका और मनुराज का साथी डरकर चला गया. इस बीच दोनों को पार्टनर की तलाश थी और सेट पर दोस्ती होने के बाद उन्होंने अपना ग्रुप बनाया. अब अपने टैलेंट के दम पर दोनों शो के विनर भी बन गए हैं. Also Read - ललिता पवार बर्थडे: फिल्मों की ग्लैमरस एक्ट्रेस कैसे बन गई रामायण की 'मंथरा', मंदिर के बाहर हुआ था Lalita Pawar का जन्म

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Also Read - 21 दिनों की कड़ी तपस्या कर रहे हैं RRR सुपरस्टार Jr NTR, हनुमान माला और भगवा चोला पहने फोटो वायरल

शो में छोटी लता से पहचान मिलने वाली सिंगर इशिता विश्वकर्मा को फर्स्ट रनरअप घोषित किया गया. जबकि दिल्ली के बम फायर क्रू सेकेंड रनरअप की उपाधि मिली. इन दोनों को भी पांच-पांच लाख रुपए की प्राइज मनी दी गई. इनके अलावा शीर्ष 7 फाइनलिस्ट ऋषभ चतुर्वेदी, बम फायर क्रू, डिमोलिशन क्रू, वॉरियर स्क्वॉड और बीएस रेड्डी के साथ इशिता विश्वकर्मा और दिव्यांश और मनुराज थे. फिनाले में टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी फिल्म हीरोपंती 2 की स्टारकास्ट भी थी. इस दौरान कंटेस्टेंट्स और टाइगर श्रॉफ ने सेट पर जमकर मस्ती की.