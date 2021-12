Manoj Muntashir joins panel of judges on ‘India’s Got Talent’: बॉलीवुड के जाने-माने गीतकार मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. अमेठी जैसे छोटे शहर में जन्म लेने वाले मनोज ने हिंदी सिनेमा जगत में अहम योगदान दिया है. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के गीतों को लिखा है, जिसमे इश्केदारियां, हेट स्टोरी 3 आदि फिल्में शामिल हैं. चाहे बाहुबली (Baahubali) फिल्म के हिंदी डायलॉग हो या ‘रुस्तम’ फिल्म का मशहूर गाना ‘तेरे संग यारां’ हो, मनोज ने अपनी लेखनी से हर किसी का दिल जीता है. बी टाउन के इस मशहूर शख्सियत के कन्धों पर अब एक नई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. जी हां, मनोज मुंतशिर अब छोटे पर्दे के मशहूर रियलिटी शो ‘India’s Got Talent‘ में जज की भूमिका निभाने वाले हैं.Also Read - Ram Charan पहली बार पिता चिरंजीवी के साथ आएंगे नज़र, RRR से मचाएंगे धमाल तो RC 15 से उड़ाएंगे होश...फैंस की लगी लॉटरी

View this post on Instagram A post shared by Manoj Muntashir (@manojmuntashir)

लिरिसिस्ट, पोएट और स्क्रीन राइटर मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) 'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' (India's Got Talent) में जज की कुर्सी संभालेंगे. उनके साथ पैनल में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), किरण खेर, रैपर बादशाह भी नज़र आएंगे. मनोज पहली बार इस शो के साथ जुड़कर बेहद खुश नज़र आ रहे हैं. उन्होंने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि 'मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में शामिल होने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हूं, जिसकी एक विरासत है. यह शो देश भर से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सामने ला रहा है. IGT की जूरी का हिस्सा बनना किसी सम्मान से कम नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय कर पाऊंगा'.

View this post on Instagram A post shared by Manoj Muntashir (@manojmuntashir)

मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) के चाहने वाले इस खबर से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं. मनोज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शो की झलकियां भी साझा की हैं. बता दें कि उनके मशहूर गानों में ‘गलियां’, ‘तेरे संग यारा’, ‘कौन तुझे’ , ‘दिल मेरी ना सूने’, ‘फिर भी तुमको चाहूंगा’ और ‘तेरी मिट्टी’ जैसे नाम शामिल हैं.