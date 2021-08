नई दिल्ली: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) इस शनिवार को कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं. शो में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, रूपिंदर पाल सिंह, बीरेंद्र लाकड़ा, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह, के साथ रानी रामपाल, सविता, गुरजीत कौर, नेहा गोयल, सुशीला चानू और नवनीत महिला टीम का स्वागत मेजबान कपिल शर्मा करेंगे.Also Read - The Kapil Sharma Show में आए अक्षय को इस वजह से शाहरुख को करना पड़ा कॉल, लेकिन किंग खान का फोन...वीडियो

So proud of you brother 🤗 thank you so much for coming 🙏 lots of love n best wishes always ❤️ https://t.co/1tM5G8reJM

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) August 25, 2021