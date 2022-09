India vs Pakistan: एशिया कप 2022 के लिए रविवार शाम एक बार फिर भारत और पाकिस्तान में कांटे की टक्कर हुई. रोमांचक मैच में पाकिस्तान (Pakistan) ने 5 विकटों से भारत पर जीत हासिल की, जिसके बाद इंडियन टीवी एक्टर नकुल मेहता (Nakuul Mehta) ने पड़ोसी देश को बधाई दी. सोशल मीडिया पर अब नकुल का ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है. नकुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पड़ोसियों द्वारा शानदार चेज! आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे पास टीवी नहीं है.’ नकुल के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसका एक्टर ने भी रिप्लाई किया.Also Read - IND vs PAK Super 4 : सुपर 4 में हार से भारत की शुरुआत, पाकिस्तान ने टीम को 5 विकेट से हराया | Watch Video

ऐसे ही एक पाकिस्तानी ट्वीटर यूजर ने नकुल के ट्वीट पर लिखा, ‘प्यारे पड़ोसी, अगर पाकिस्तान को बधाई देना इतना ही मुश्किल लगता है, तो हमे बाढ़ प्रभावित सभी लोगों की सलामती की प्रार्थना करना चाहिए.’ इसके रिप्लाई में नकुल ने लिखा, ‘स्टेलर चेज का मतलब कुछ और होता है आपके पड़ोस में?’ इस पर यूजर ने लिखा, ‘यह आपका ध्यान और पढ़ने वाले सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए था. और इसने काम भी किया. मैं आपका और लोगों ध्यान क्यों चाहता था, क्योंकि मैं वास्तव में मैच के बारे में चिंतित नहीं हूं बल्कि पाकिस्तान बाढ़ को लेकर परेशान हूं.’ Also Read - Viral Video: वो कैच जिसने पूरी रात 'भारत' को सोने नहीं दिया, कप्तान रोहित शर्मा तो गुस्से से लाल पड़ गए | देखिए वीडियो

Stellar chase by the neighbours! I don’t own a TV. FYI #PakVsInd

— Nakuul Mehta (@NakuulMehta) September 4, 2022