Instagram Richlist 2021 Priyanka Chopra Lands In This Spot Know How Much She Got Paid: बॉलीवुड की देसी गर्ल (Priyanka Chopra) अब इंटरनेशल स्टार बन हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत चुकी हैं. ऐसे में अब प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, दरअसल हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट (Hopper Instagram Richlist) में प्रिंयका का नाम आया है. Also Read - Priyanka Chopra ने शॉर्ट्स में लगाई आग, घर के बाहर का दिखाया नजारा...लिखा- सूरज, सांगरिया और सैस

हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट (Hopper Instagram Richlist) में प्रियंका (Priyanka Chopra) 27वें पायदान पर हैं और खबरें हैं कि वो एक पोस्ट के करीब 3 करोड़ तक चार्ज करती हैं. इस लिस्ट में भारत के कप्तान विराट कोहली 19वें नंबर पर हैं. आपको बता दें कि हर साल रिलीज होने वाली इस लिस्ट में उन स्टार के नाम आते हैं जो अपने इंस्टा पोस्ट के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं. Also Read - Priyanka Chopra ने खोला निक जोनस के साथ सफल शादी का राज, कहा, 'मुझे बस दो साल हुए हैं लेकिन...



पिछले साल की लिस्ट में प्रियंका की एक पोस्ट से कमाई 271,000 डॉलर थी और वो 19वें स्थान पर थीं, हालांकि इस बार वो 27वें स्थान पर हैं, लेकिन उनकी कमाई बढ़ी है. प्रियंका (Priyanka Chopra) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार ‘द व्हाइट टाइगर’ में देखा गया था. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ राजकुमार राव दिखाई दिए थे.