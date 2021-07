Climate Justice- अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने हमारे ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की. अभिनेत्री ने पृथ्वी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार गर्म हो रही है.Also Read - 'रक्षा बंधन' की तैयारी में अक्षय कुमार, बहन को यादकर कह दी ये इमोशनल बात

जलवायु परिवर्तन के बारे में मुखर रहने वाली भूमि ने मंगलवार को ट्वीट किया, "जलवायु परिवर्तन वास्तविक है. हमने इसे भारी नतीजों के स्तर तक तेज कर दिया है. हमारा ग्रह गर्म हो रहा है. अचानक बाढ़, सूखा, जंगल की आग, बीमारी का प्रकोप, सामूहिक विलुप्ति. अपने ग्रह को पुन: उत्पन्न करने के बजाय हम नए ग्रह खोजने में अरबों लगा रहे हैं."

Climate Change is real. We have accelerated it to levels of heavy repercussions. Our planet is heating up. Flash floods, drought, forest fires, disease outbreaks, mass extinction. Instead of regenerating our planet we are putting billions into finding our next home/planet 🤷‍♀️

