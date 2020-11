International Emmy Awards 2020 rasika duggal happy to wins Delhi Crime Wins Best Drama Series- अभिनेत्री रसिका दुग्गल इस बात से बेहद खुश हैं कि उनकी वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है और यह पहला ऐसा भारतीय शो बन गया है, जिसे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है. Also Read - बिकिनी पहन सोनाक्षी सिन्हा मालदीव में इस तरह कर रही हैं एन्जॉय, देखकर एक यूजर पूछ बैठा आखिर क्यों.....

महामारी के चलते इस साल वर्चुअली आयोजित किए गए 48वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड में इस भारतीय सीरीज को बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में अर्जेटीना, जर्मनी और ब्रिटेन के कई शो संग नामांकित किया गया था.

शो में एक पुलिस की भूमिका निभाने वाली रसिका कहती हैं, “मैं खुश हूं कि ‘दिल्ली क्राइम’ इंटरनेशनल एमी के बेस्ट ड्रामा सीरीज में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय सीरीज बन गई है.

मैं इस सीरीज का हिस्सा बनकर काफी विनम्र महसूस कर रही हूं, जिसने मुझे इतने संवेदनशील निर्माताओं के साथ काम करने का मौका दिया, जिन्होंने बेहद कुशलता और सावधानी के साथ एक महत्वपूर्ण कहानी को बताने का निश्चय किया. कहानी का जिक्र करने का उनका तरीका साहसिक और संवेदनशील था.”