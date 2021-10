Into The Wild With Bear Grylls: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) ने एडवेंचर आधारित रियलिटी शो ‘इनटू द वाइल्ड’ के लिए बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ हिंद महासागर की अपनी यात्रा की शुरुआत की. उनका कहना है कि यह एक साहसिक यात्रा थी और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने जो किया, उससे बिल्कुल अलग अनुभव था. अजय कहते हैं कि हिंद महासागर में मेरे सितंबर के ब्रेक ने मेरे लिए कई तरह से काम किया. यह बेयर ग्रिल्स के साथ ‘इनटू द वाइल्ड’ की मेरी पहली यात्रा थी. मैंने 30 साल पहले अपने फिल्मी करियर की शुरूआत से फिल्मों में खतरनाक चीजें की हैं, लेकिन बेयर के साथ आईटीडब्ल्यू यात्रा के दौरान मैंने जो किया वह बिल्कुल अलग था. यह डरावना, रोमांचकारी, साहसी, उत्साहजनक और बहुत कुछ था.Also Read - Bigg Boss 15 Updates: इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट का शो से कटा पत्ता? फराह खान ने गेम ही पलट दी

विश्व प्रसिद्ध साहसी बेयर ग्रिल्स और अजय देवगन ने शार्क से भरे समुद्र की यात्रा की और कठोर मौसम की स्थिति का सामना करते हुए अंतत: निर्जन द्वीपों की ओर बढ़े. अजय ने यात्रा से अपने सबसे कठिन क्षणों को साझा करते हैं कि मेरे भीतर इतनी घबराहट थी जब मैं बेयर के साथ अपने स्टंट कर रहा था, मैं हर पल को अलग से याद नहीं कर सकता. कुल मिलाकर, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं गहरे समुद्र के बीच में था, और बेयर मुझे एक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया था, और मुझे पास के एक द्वीप पर ले गया. वहां पानी खतरनाक था. बेशक, मुझे बेयर पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं मुश्किल से अपना सिर पानी के ऊपर रख सका. Also Read - 'एक सूप के कटोरे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू', Kareena Kapoor-Saif Ali Khan की बदल दी जिंदगी

View this post on Instagram A post shared by discovery+ India (@discoveryplusin)

Also Read - Salman Khan ने रेंट पर लिया आलीशान डुप्लेक्स, हर महीने देंगे इतने लाख किराया, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा

अजय आगे कहते हैं कि उन्हें जंगलों से प्यार है लेकिन समुद्र अधिक चुनौतीपूर्ण था, इसलिए यह थोड़ा आसान था. बेयर जंगल के चारों ओर का रास्ता जानता है, वह प्रकृति से जुड़ा है. मैंने बस उसका पीछा किया. शो के दौरान हम अक्सर ग्रिल्स को अपने अभियानों में अनोखा सामान खाते हुए देखते हैं, और जो अजय को उनके द्वारा पेश किया गया था, वह कच्ची मछली थी.

View this post on Instagram A post shared by discovery+ India (@discoveryplusin)

अपनी आगामी परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि मैं वर्तमान में अपने होम प्रोडक्शन ‘मेय डे’ की शूटिंग कर रहा हूं, जिसमें अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में हैं. मैं इस फिल्म का निर्देशन भी कर रहा हूं. इसके अलावा, मेरे पास भारत के फुटबॉल दिग्गजों में से एक पर एक बायोपिक ‘मैदान’ है. मैं ‘रुद्र – द एज ऑफ डार्कनेस’ के साथ ओटीटी में भी अपनी शुरूआत कर रहा हूं. वहीं तीन अन्य परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एसएस राजामौली की ‘आरआरआर’, संजय लीला भंसाली की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ और रोहित शेट्टी की ‘सूर्यवंशी’ में मेरी तीन बेहद खास भूमिकाएं हैं.

View this post on Instagram A post shared by discovery+ India (@discoveryplusin)

बेयर ग्रिल्स और अजय देवगन के साथ ‘इनटू द वाइल्ड’ डिस्कवरी प्लस पर 22 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी. शो का प्रसारण प्रीमियर 25 अक्टूबर को डिस्कवरी चैनल सहित 14 लीनियर चैनलों पर निर्धारित है.

इनपुट-आईएएनएस