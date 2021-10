Deepika Padukone And Ranveer Singh May IPL Bid: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (Indian Premier League 2021) जहां एक तरफ हाल ही में सपामन हुआ है. वहीं दूसरी तरफ आने वाले सिजन के लिए भी तैयारियां जमकर चल रही हैं. ऐसे में अगले सीजन में टूर्नामेंट में आठ के बजाय कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इसके लिए ने पिछले दिनों दो नई टीमों की खरीद के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है और अब सूत्रों के अनुसार दो टीमों का मालिक बनने के लिए कई दिग्गजों और व्यवसाइयों के बीच खासी होड़ दिख रही है.Also Read - Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश का फूटा Vishal Kotian का गुस्सा, कहा- 'चढ़-चढ़ के मुझे गले लगाते हैं'

बॉलीवुड के स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह(Deepika Padukone and Ranveer Singh) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम के मालिक बनना चाहते हैं. आईपीएल के 2022 सीजन में दो नई फ्रेंचाइजी का होना तय है, जिससे टीमों की संख्या बढ़कर दस हो जाएगी. बता दें कि आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने आगामी सीजन के लिए दो नई टीमों के अधिकार हासिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं. दीपिका (Deepika Padukone ) और रणवीर (Ranveer Singh) के बोली लगाने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Kartik) ने ट्विटर पर एक जोक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि 'रणवीर के स्वामित्व वाली टीम की जर्सी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वह अपनी ड्रेसिंग के लिए मशहूर हैं'.

The jerseys gonna be interesting for that team 😜 https://t.co/mH4tatYM9T

— DK (@DineshKarthik) October 22, 2021