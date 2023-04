Bholaa Collection : 'भोला' की कमाई पर IPL ने लगाया ब्रेक! दूसरे दिन गिरा अजय देवगन की फिल्म का कलेक्शन

Bholaa Collection Day 2 : अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म ‘भोला’ गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म की ओपनिंग शानदार रही और पहले दिन ‘भोला’ बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया. हालाकिं दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) जिसका असर अजय देवगन की फिल्म के कलेक्शन पर भी दिखाई दिया. मैच के चक्कर में लोग अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहे, असर ये हुआ कि कई जगह ‘भोला’ को दर्शक भी नहीं मिले. शुक्रवार को हुए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई, हालांकि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11.20 करोड़ रुपये से ओपनिंग करने वाली फिल्म ‘भोला’ ने शुक्रवार को महज 7.40 करोड़ रुपये कमाए. ‘भोला’ साउथ की सुपरहिट फिल्म ‘कैथी’ की ऑफिसियल हिंदी रीमेक है, जिसे खुद अजय देवगन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में तब्बू एक बार फिर खाकी वर्दी में पुलिस ऑफिस के रोल में नजर आ रही हैं. ‘भोला’ के दूसरे दिन का कलेक्शन शेयर करते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर शेयर किया, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भोला दूसरे दिन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा. गुरुवार को रामनवमी की छुट्टी की वजह से फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन शुक्रवार को वर्किंड डेज की वजह से कलेक्शन पर असर पड़ा. गुरुवार को फिल्म ने 11.20 करोड़ की कमाई की, जबकि शुक्रवारको फिल्म सिर्फ 7.40 करोड़ ही कमा सकी. भोला का अब तक का कुल कलेक्शन 18.60 करोड़ रुपये है.