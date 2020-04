नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पर्सनालिटी और अदाकारी के लिए मशहूर एक्टर इरफ़ान खान (Irrfan Khan) का बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया. लंबे वक़्त से अपनी सेहत से लड़ रहे इरफ़ान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इस खबर ने पूरी दुनिया को शांत कर दिया है. फिल्म इंडस्ट्री से लेकर देश और विदेश की हर छोटी बड़ी हस्तियां इस समाचार से स्तब्ध हैं. इरफान खान (Irrfan Khan) को कोलन इनफेक्शन (Colon infection) के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बुधवार को उनकी मृत्यू हो गई. फिल्ममेकर शूजित सरकार (Shoojit Sarkar) ने ट्वीट कर उनके निधन की सूचना देते हुए दुख जाहिर किया है. Also Read - Irrfan Khan की मौत पर राजनेताओं ने जताया दुख, कहा- हमारे समय के बेहतरीन अभिनेता

यहां देखिए कुछ हस्तियों के रिएक्शन :

Deeply saddened to know about #IrrfanKhan demise..an actor beyond brilliant. My deepest condolences to his family, friends n all colleagues from the film industry as well.. U will always be deeply missed dearest Maqbool

RIP #IrrfanKhan 🙏🏼 pic.twitter.com/3EHHD62YIH — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) April 29, 2020

So heartbroken on the demise of #IrrfanKhan sir. We are shocked & just sad. My condolences to the family .You will live on forever in our hearts sir. Thank you for entertaining us and giving us such powerful performances .You were an institution & an inspirational force . RIP 🙏🏻 — bhumi pednekar (@bhumipednekar) April 29, 2020

When we thought nothing could make us feel worse,this happened. I think I will refuse to believe you are no more by watching all your work time n again n again n again. I have known you that way n shall continue to know you that way for ever. You ARE the best we have #IrrfanKhan — taapsee pannu (@taapsee) April 29, 2020

A fantastic costar, an actor par excellence ,and a beautiful human being , you are irreplaceable #irrfankhan. ⁦@irrfank⁩ We lost you too soon! Unbelievable. Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/QdEBiSUegw — Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 29, 2020

Really heart broken….😔😔😔. Still can’t believe this sad news…may Allah give you the best place in heaven..you will be an inspiration, always. 🙏🙏🙏

RIP #IrrfanKhan — Mohd. Zeeshan Ayyub (@Mdzeeshanayyub) April 29, 2020

Very sad to hear about @irrfank

Was going to meet him after the lockdown.

A great artist like him will surely be missed.

My condolences and prayers for his family. May he rest in peace. #IrrfanKhan — Johny Lever (@iamjohnylever) April 29, 2020

Very sad to hear about Irrfan Khan .

May his work always be remembered and his soul rest in peace 🙏🏽 #IrrfanKhan — Sunny Deol (@iamsunnydeol) April 29, 2020

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

Such terrible news…saddened to hear about the demise of #IrrfanKhan, one of the finest actors of our time. May God give strength to his family in this difficult time 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 29, 2020

Oh Lord! This tragic news is heartbreaking on so many levels.

I’m choked with emotions & saddened beyond words.

My heartfelt condolences to the family.🖤

Irrfan, thank you for showing the world your genius..Gone too soon! 🤲 إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون#IrrfanKhan pic.twitter.com/M4NHPVobaM — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 29, 2020

An actor who inspired our generation world over with revolutionary performances. Heartbreaking loss. We pray for strength for your family. Rest in peace #IrrfanKhan Sir🙏🏼 ❤️ — Kiara Advani (@advani_kiara) April 29, 2020

बता दें कि अभिनेता को कुछ समय पहले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था, वे तब से बीमार हैं और उसी के लिए उन्हें चिकित्सा निगरानी में रखा गया है. उन्होंने करीब साल भर लंदन में इलाज करवाया था.