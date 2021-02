Irrfan Khan son Babil reaction on being called a girl for sharing photo in face mask says i love men– दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल Babil सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्हें अपनी एक तस्वीर के कारण उन्हें लोगों के तंज का निशाना बनना पड़ा. दरअसल, बाबिल ने एक फोटो शेयर की जिसमें वो फेस मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं. उनके इस अंदाज को कुछ लोगों ने पसंद किया तो वहीं कुछ ने कहा- लड़की. क्या तुम लड़की हो जो बाहर जाने से पहले फेस मास्क लगा रहे हो? Also Read - एक्ट्रेस Divya Agarwal ने कराया टॉपलेस फोटोशूट, फूलों के गुलदस्ते के साथ आई नजर...देखें Bold Pictures

इस पर बाबिल ने जिस अंदाज में जवाब दिया वो बेहद प्यारा है. बाबिल बोले- क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं जब भी बाहर जाने से पहले मेकअप लगाता हूं तो लोग पूछते हैं कि क्या तुम लड़की हो. इस पर मैं कहता हूं कि हर इंसान दोनों से मिलकर बना है. मर्द और स्त्री. क्या वो….

View this post on Instagram A post shared by Babil (@babil.i.k)

क्या वो वाकई अपने अंदर की स्त्री को पहचानता है. आप तब तक पुरुष नहीं है जब तक अपने अंदर की स्त्री को नहीं पहचानते. वह वास्तव में विषाक्त मर्दानगी है. बाबिल ने कहा- मुझे अपनी स्किन से प्यार है. मुझे सेक्सी दिखना पसंद है. मुझे महिलाओं से प्यार है.