बॉलीवुड (Bollywood) में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर इरफान खान की तबियत इन दिनों नासाज है. वे हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं. जिसके इलाज के लिए वे न्यूयॉर्क तक गए. इरफान पिछले साल वापस मुंबई लौट चुके हैं लेकिन उनकी तबियत अभी भी ठीक नहीं है. जल्द ही इरफान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज होने वाली है लेकिन वे चाहकर भी इसका प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इरफान ने अपने निजी जीवन के बारे में कई बातें की. इरफान ने बताया कि ये दौर उनके लिए आसान नहीं था. बहुत ही भयंकर बैचेनी से गुजरना पड़ा. ऐसा लग रहा था जैसे हॉपस्‍कॉच खेल रहे हों. मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा. इसी बहाने उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला. पत्नी के बारे में बात करते हुए इरफान ने कहा- सुतापा सिकदर के लिए वो जीना चाहते हैं. उन्होंने हमेशा साथ दिया. वो 24 घंटे सातों दिन बगल में खड़ी रहीं. सुतापा ने बहुत देखभाल की. मैं उनके लिए जीना चाहता हूं.

बता दें, हाल ही में इरफान ने फिल्म के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था. इरफान ने कहा-“यकीन मानिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने इसे बनाया है. लेकिन मेरे शरीर के भीतर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए हैं. उनसे वार्तालाप चल रहा है. देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है. जैसा भी होगा आपको इत्तेला कर दी जाएगी. कहावत है कि When life gives you a lemons, you make a lemonade. बोलने में अच्छा लगता है लेकिन जब सच में जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती हैं ना तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है.”

गौरतलब है फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है. जिसे 20 मार्च को सिनेमाघरों में देखा जा सकता है.दीपक डोबरियाल फिल्म में इरफान के दोस्त बने हैं और करीना कपूर लंदन की एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई देंगी.