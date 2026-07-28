बादशाह की वाइफ ईशा रिखी ने बंया किया अपना डर, पोस्ट में लिखा 'मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था मेरे पति...'

Badshah Wife Isha Rikhi Break Silence: रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों के बीच, पंजाबी एक्ट्रेस और उनकी पत्नी ने ईशा रिक्खी ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि वह सालों तक इसलिए चुप रहीं क्योंकि उन्हें अपने पति की “ताकत और असर” से डर लगता था. ईशा ने कहा कि आखिरकार उन्होंने “डर के बजाय हिम्मत” दिखाने का फैसला किया है और माना कि काफी समय से उनकी ज़िंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा था. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और जिसके बाद एक बात साफ क्लीयर हो रही है कि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है.
यह दिखावा बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था
ईशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके निशान बाहर से दिखाई नहीं देते. मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था. मुझे अपने पति के असर, ताकत और संसाधनों से घबराहट होती थी और मैंने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है. चुप रहने का मतलब कभी भी मंज़ूरी देना नहीं था. यह तो बस ज़िंदा रहने का एक तरीका था. आज, मैं डर के बजाय हिम्मत को चुन रही हूं. हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हूँ, लेकिन अब मैं यह दिखावा बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था.’
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बादशाह और ईशा रिक्खी के बीच अनबन
बादशाह और ईशा रिक्खी के बीच अनबन की अफ़वाहें तब शुरू हुईं जब ईशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उनकी ज़िंदगी के कई पल दिखाए गए थे और कैप्शन में लिखा था, टहर तूफ़ान एक सबक है; हर प्रार्थना एक उम्मीद है.’ ऐसे में जल्द ही, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उनके कुछ दोस्त पोस्ट के कमेंट सेक्शन में पहुंचे और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाया. एक्टर और बिग बॉस OTT 3 की विनर सना मकबूल ने कहा, “तुम मज़बूत हो.” वहीं, एक्टर प्रियाल गोर ने लिखा, “लव यू, इशू,” और एक्टर-मॉडल चेतना पांडे ने सलाह दी, “कभी मत डरो.” वहीं टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने कमेंट में दिल बनााया है.
ईशा रिक्खी बादशाह की दूसरी पत्नी हैं
अब जब ईशा ने आखिरकार इस बारे में बात की है, तो फैंस बादशाह के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि ईशा रिक्खी बादशाह की दूसरी पत्नी हैं. इससे पहले उनकी शादी जैस्मिन मसीह से हुई थी. दोनों का 2020 में तलाक हो गया था और उनकी एक बेटी है, जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह, जिसका जन्म 2017 में हुआ था.
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