नई दिल्ली: लेबनानी-अमेरिकी पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने भारत में लगभग ढाई महीने से चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर सोमवार को प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) की चुप्पी पर सवाल उठाया. मिया ने अपने एक ट्वीट में प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधते हुए पूछा कि किसान आंदोलन पर आखिर वह खामोश क्यों हैं? मिया ने ट्वीट किया, “क्या मिसेज जोनास कभी कुछ बोलेंगी? मुझे उत्सुकता है. यह मुझे बेरूत की बर्बादी पर शकीरा की खामोशी जैसा लग रहा है. चुप्पी.” हालांकि उन्होंने प्रियंका का नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय अभिनेत्री के प्रशंसकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि टिप्पणी प्रियंका चोपड़ा जोनास पर की गई है. कई लोगों ने टिप्पणी की कि प्रियंका ने दिसंबर में इस मुद्दे पर बात की थी. Also Read - Urvashi Rautela Support Farmers Protest: उर्वशी रौतेला किसानों के समर्थन में आईं, बोलीं- अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं किसान

Is Mrs. Jonas going to chime in at any point? I'm just curious. This is very much giving me shakira during the Beirut devastation vibes. Silence.

— Mia K. (@miakhalifa) February 7, 2021