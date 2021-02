Kareena Kapoor Khan Baby Boy Viral Photo: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के घर आखिकार अब नन्हे मेहमान की एंट्री हो गई है. करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (saif Ali Khan) ने आज अपने दूसरे बेबी बॉय (Kareena Kapoor gave birth to baby boy) का स्वागत किया है. करीना ने बेटे को जन्म दिया है. दूसरी बार मां बनते ही सोशल मीडिया पर करीना ट्रेंड करने लगी है. हर तरफ से बीटाउन की ‘बेबो’ को शुभकामनाएं मिल रही हैं. लेकिन इसी बीच करीना और उनके बेबी बॉय की एक गलत तस्वीर वायरल होने लगी है. Also Read - Kareena Kapoor Khan Delivery: प्रेग्नेंट करीना कपूर खान की डिलीवरी को लेकर आई ये बड़ी खबर, नन्हें मेहमान के लिए पहले से ही...

लोग #Kareena Kapoor के साथ एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें करीना के साथ एक न्यूबोर्न बेबी और सैफ नजर आ रहे हैं. लोग इस बेबी को करीना का न्यूली बोर्न बेबी बता रहे हैं मगर हम आपको बता दें कि यह तस्वीर करीना के दूसरे बेबी की नहीं है. यह तस्वीर करीना की ताजा तस्वीर नहीं बल्कि उस समय की है जब तैमूर अली खान पैदा हुए थे. यह तस्वीर उस दौरान भी काफी वायरल हुई थी.

