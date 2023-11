Bigg Boss 17 में कंबल के अंदर इंटीमेट हुए Isha Malviya और Samarth Jurel, अभिषेक ने रंगे हाथ पकड़ा, देखें Video

Bigg Boss Intimate Scene : बिग बॉस 17 के लॉन्च के बाद से ही टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय कई वजहों से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर नेशनल टेलीविजन पर अपने ब्वॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल के साथ इंटीमेट हरकत करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. ‘उडारियन’ फेम एक्ट्रेस ईशा को पहले अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के साथ क्लोज देखा गया था, पिछले महीने बीबी हाउस में वाइल्ड कार्ड के रूप में प्रवेश करने वाले समर्थ जुरैल के साथ एक कंबल के अंदर लेटी हुई नजर आईं. उसी का एक वीडियो अब इंटरनेट पर घूम रहा है और एक फैमिली शो में इंटीमेट सीन के लिए अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

इससे पहले एपिसोड में, होस्ट सलमान खान ने सुर्खियों में बने रहने के लिए समर्थ और अभिषेक का इस्तेमाल करने के लिए ईशा की आलोचना की थी. ‘टाइगर 3’ फेम एक्टर ने अपने खेल पर ध्यान देने की बजाय एक रियलिटी शो में अपनी पर्सनल लाइफ को रिलवी करने के लिए भी ईशा को डांट लगाई. बाद में उसी एपिसोड में, सलमान ने ईशा के लिए बिग बॉस 17 में आने के समर्थ के फैसले पर सवाल उठाए और उनसे कहा कि उन्हें ईशा के शो के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था. सलमान की क्लास ने ईशा पर भारी प्रभाव डाला क्योंकि बाद में वह टूट गईं और दावा किया कि पूरे एपिसोड में उन्हें विलेन के तौर पर पेश किया गया.

Isha & Samarth are getting more & more cringe by the minute cheee.😵‍💫#BB17 #BiggBoss17 pic.twitter.com/fntjSMbIvy

