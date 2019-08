‘Khaali-Peeli’ First Look: करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर-2’ से बॉलीवुड में इंट्री करने वाली अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की इंडस्ट्री में धमाकेदार आमद का दौर जारी है. अनन्या के पास एक के बाद एक लगातार फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं. पहली फिल्म का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि उन्हें ‘पति पत्नी और वो’ मिल गई. इसकी शूटिंग खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी फिल्म ‘खाली पीली’ (Khaali-Peeli) की अनाउंसमेंट हो गई है. इस फिल्म में अनन्या पांडे के साथ ‘धड़क’ फेम इशान खट्टर (Ishaan Khattar) दिखाई देंगे. बॉलीवुड के इन दोनों न्यूकमर्स को रुपहले पर्दे पर एक साथ लाने जा रहे हैं अली अब्बास जफर.

अली अब्बास जफर को लोग फिल्म ‘सुल्तान’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी फिल्मों का निर्माण करने के लिए जानते हैं. ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) और अनन्या पांडे (Ananya Pandey) की फिल्म ‘Khaali-Peeli’ का निर्देशन मकबूल खान करेंगे. युवाओं को ध्यान में रखकर बन रही फिल्म ‘खाली पीली’ में बड़े पर्दे पर पहली बार ये दोनों एक्टर एक साथ नजर आएंगे.

‘खाली पीली’ फिल्म का सेट मुंबई में बनाया गया है. इसमें एक लड़की और लड़के की एक रात हुई मुलाकात के बाद जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव को दिखाया गया है. खान ने कहा, “मैं इन युवा प्रतिभाओं के साथ इस फिल्म को शुरू करने के लिए बेचैन हूं.” यह फिल्म 11 सितंबर से फ्लोर पर आएगी. अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए इसके रिलीज होने की तारीख का भी एलान कर दिया है. अनन्या ने लिखा है, ‘एक देढ़ शाणा, एक item, एक taxi, और एक रात की कहानी. अपुन ला रहे हैं 2020 ki सबसे रापचिक picture 🖤 It’s time for #KhaaliPeeli 🚕

Directed by @macriaan , the film releases on June 12, 2020.’

‘सुल्तान’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन करने वाले अली अब्बास जफर ‘जी स्टूडियोज’ के साथ मिलकर ‘खाली पीली’ का निर्माण करेंगे. इसे लेकर जफर ने कहा, “‘खाली पीली’ की पटकथा पर मकबूल, हिमांशु और मैंने लगभग एक साल तक काम किया और जब हमें लगा कि यह पूरी तरह से तैयार है, तो हम इसे लेकर इन उत्साही युवा कलाकारों के पास गए.”

(इनपुट – एजेंसी)