Ishaan Khatter and Ananya Panday break up: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक्टर ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) के ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का ये यंग लव बर्ड अब अलग हो गया है. करीब 3 साल डेट करने के बाद अब ईशान और अनन्या (Ishaan Khatter and Ananya Panday) ने अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है. हालांकि कभी भी आधिकारिक तौर पर इस कपल ने अपने रिलेशनशिप (Ishaan-Ananya Love Story) में होने की बात कबूल नहीं की, लेकिन अक्सर दोनों के बीच लिंकअप की खबरें सामने आती रही है. ईशान और अनन्या फिल्म 'खाली पीली' एक साथ नजर आए थे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या और ईशान ने अपना रिश्ता भले ही तोड़ा हो लेकिन दोनों अभी भी दोस्त हैं. आगे भी इस कपल को ऑन स्क्रीन रोमांस करते देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि 'खाली पीली' की शूटिंग के दौरान ही ईशान और अनन्या करीब आए थे. हालांकि ईशान का नाम इससे पहले जाह्नवी कपूर से भी जुड़ चुका है. दोनों ने फिल्म 'धड़क' से एक साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

जाह्नवी कपूर और ईशान ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया. इस बीच ईशान की लाइफ में अनन्या की एंट्री हुई और दोनों 3 साल तक साथ रहे. ईशान और अनन्या दोनों ही बॉलीवुड के यंग और टैलेंटेड स्टार्स है, इस समय वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई मामलों में ईशान और अनन्या की सोच नहीं मिलती, इसलिए दोनों ने अलग होना बेहतर समझा.