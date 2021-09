Ishaan Khatter starts shooting for Pippa first look viral on social media: फिल्म ‘धड़क’ से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले एक्टर ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) के हाथ में बड़ी फिल्म लगी है जिसकी पहला लुक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है. दरअसल एक्टर कि फिल्म ‘पिप्पा’ (Pippa) का पहला लुक जारी हो गया है. बता दें कि फिल्म में ईशान को ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता के रूप में दिखाया जाएगा, इसका टैगलाइन 1971 ए नेशन कम्स ऑफ एज है.Also Read - Simi Garewal ने इस फिल्म में न्यूड सीन देकर मचा दिया था तहलका, फिर भी फ्लॉप हो गई थी मूवी

फिल्म से ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फर्स्ट लुक की बात करें तो ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) इस पोस्ट में आर्मी की वर्दी में हैं और टैंक पर बैठे नजर आ रहे हैं. फैंस को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है. ईशान अपने लुक शेयर करते हुए ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) ने कैप्शन में लिखा -यह खास होने जा रहा है #पिप्पा की 'शूटिंग' शुरू गॉडस्पीड'.

शाहिद कपूर को अपने भाई का ये लुक बेहद पंसद आया है और ईशान की पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए उनके भाई अभिनेता शाहिद कपूर ने लिखा, “ओहू बहुत अच्छा लग रहा है.” कैटरीना कैफ ने लिखा, ” सो एक्साइटेड”. ईशान के पिता राजेश खट्टर ने कमेंट किया, ‘ब्रेक ए लेग किड। हुमा कुरैशी ने लिखा, “बधाई हो.” नेहा धूपिया , तब्बू और जोया अख्तर हाईफाई इमोजी के साथ कमेंट किया है.



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. ‘पिप्पा’ (Pippa) में ईशान 45वें कैवेलरी टैंक स्क्वाड्रन के एक सीनियर ब्रिगेडियर मेहता की मुख्य भूमिका निभाएंगे. मृणाल और प्रियांशु, ‘पिप्पा’ में ईशान के भाई-बहनों की भूमिका निभाएंगे, वहीं सोनी उनकी मां की भूमिका निभाएंगी. यह फिल्म पिप्पा युद्ध के दिग्गज ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब ”द बर्निंग चाफिस” पर आधारित है.