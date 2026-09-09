'ऋषि कपूर ने बुरी तरह डांटा तो मैं रोने लगा', जब 7 साल के चाइल्ड एक्टर पर फूटा था एक्टर का गुस्सा: फिर नाना पाटेकर ने ऐसे संभाला

Pushkar Jog Recalls Rishi Kapoor Scolding Him: मराठी एक्टर पुष्कर जोग ने हाल ही में याद किया कि 1995 में आई अपनी फिल्म 'हम दोनों' के सेट पर, जब वे 7 साल के थे, तो दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर ने उन्हें डांटा था

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ishi-kapoor-scolded-7-year-old-child-actor-nana-patekar-and-farah-khan-supported-8519984/ Copy

Pushkar Jog Recalls Rishi Kapoor Scolding Him: मराठी एक्टर पुष्कर जोग ने 7 साल की उम्र में 1995 की फ़िल्म ‘हम दोनों’ में दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर के साथ काम किया था. हालांकि, फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उनके लिए बहुत बुरा अनुभव रहा, क्योंकि वे तब एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे औऱ इस दौरान दिवंगत एक्टर ऋषि ने उनके संग बेहद गलत व्वहार किया था, जिस वो आजतक नहीं भूल पाएं. हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक्टर ने याद किया कि कैसे ऋषि कपूर ने उन्हें डांटा था और उसके बाद अनुभवी एक्टर नाना पाटेकर ने सेट पर एक बच्चे पर गुस्सा करने के लिए ऋषि कपूर को खरी-खोटी सुनाई थी.

नाना पाटेकर ने मुझे वह फ़िल्म बिना किसी ऑडिशन के दी थी

गलाटा इंडिया के साथ बातचीत में पुष्कर जोग ने बताया, ‘हां, ऋषि कपूर सर ने उस समय मुझे डांटा था. मैं सिर्फ़ 7 साल का बच्चा था.मुझे कुछ नहीं पता था. मैं पहली बार किसी हिंदी फ़िल्म का सेट देख रहा था, जहां 100-150 लोग थे. नाना पाटेकर सर ने मुझे वह फ़िल्म बिना किसी ऑडिशन के दी थी. उन्होंने बस इतना कहा था, ‘मेरा पुणे का बच्चा है, वही यह रोल करेगा’. मैं पहली बार किसी हिंदी फिल्म के सेट पर 100-150 लोगों के साथ शूटिंग देख रहा था.

ऋषि कपूर सर से हर कोई उनसे डरता था

जोग ने कहा कि ‘मैं शूट के लिए आया था और मुझे अपना पहला दिन याद है. ऋषि कपूर सर बहुत कम बोलने वाले और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था. हर कोई उनसे डरता था, वे बहुत बेबाक थे. मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि वे बहुत सख्त और डरावने लग रहे थे. यह घटना तब हुई जब कास्ट कोरियोग्राफर फराह खान और पूजा भट्ट के साथ एक गाने की शूटिंग कर रही थी. इस सीन में जोग एक गैराज वर्कर का रोल कर रहे थे, जिसमें कपूर और भट्ट एक नई कार में आते हैं.

पंखुड़ियां गलती से कपूर के सिर पर गिर गईं और वो गुस्सा हो गए

जोग के मुताबिक, रिहर्सल के दौरान उनके हाथ से फूल की पंखुड़ियां गलती से कपूर के सिर पर गिर गईं और उन्होंने बताया कि ‘कट’ बोलने के बाद कपूर गुस्सा हो गए. जोग ने याद करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात पर गुस्सा आया, लेकिन कट के बाद वे मुझ पर भड़क गए. मैं वहीं रोने लगा उन्होंने कहा, ‘तुम सेट पर किसे ले आए हो? यह कौन है? यहां लाने से पहले कम से कम इसे कुछ तो सिखाओ’. इसके बाद फराह खान ने चाइल्ड एक्टर को दिलासा दिया और उसे वैन में ले गईं. जोग ने बताया कि उनकी मां भी सेट पर मौजूद थीं और इस घटना से डर गई थीं.

नाना पाटेकर ने ऋषि कपूर से बात की

जोग ने बताया कि बाद में उन्होंने नाना पाटेकर को घटना के बारे में बताया क्योंकि वे उनके करीबी थे, पाटेकर ने इस बारे में कपूर से बात करने का फ़ैसला किया. हालांकि अगले दिन पाटेकर की शूटिंग नहीं थी, फिर भी जोग को याद है कि वे सेट पर आए और घटना को लेकर कपूर से बात की थी. नाना ने ऋषि कपूर सर को खरी-खोटी सुनाई, उन्हें करारा जवाब दिया औप कहा कि ‘आप कोई भी हों, क्या आपको नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? वह 7 साल का बच्चा है, उसे ‘टेक’ और ‘रिहर्सल’ के बारे में क्या पता होगा? आप उस पर क्यों चिल्ला रहे थे?’ लेकिन, उनमें ऋषि कपूर सर के सामने यह बात कहने की हिम्मत और दरियादिली थी. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके साथ मेरी यह एक बुरी याद जुड़ी है. हम सब अब भी उन्हें प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं’. जोग की बात करें तो वो मराठी सिनेमा में काम करते रहे हैं