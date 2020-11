Ishita Dutta and Vatsal Sheth clear the pregnancy rumor says Bas Meetha Jayeda kha rahe hain Pics Viral-बॉलीवुड एक्ट्रेस इशिता दत्ता और वत्सल सेठ ने हाल ही में करवा चौथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. जिसमें फैंस ने इशिता के प्रेग्रेंट होने के कयास लगाने शुरु कर दिए. लेकिन वत्सल ने इंस्टा पर स्टोरी लिखकर सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया. Also Read - समलैंगिक होने से जिम पार्सन्स को मिला है बड़ा फायदा, बोले- मैं उन लोगों का प्यार

‘कोई गुड न्यूज नहीं है, बस थोड़ा मीठा ज्यादा खा रहे हैं.’ तस्वीर को करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था कि इशिता प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने अपना बेबी बंप साड़ी के पल्लू से ढक रखा है. Also Read - मोनालिसा ने नीले लहंगा चोली में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन पेट पर दिखाई दी झुर्रियां और...

आपको बता दें कि इशिता दत्ता मिस इंडिया 2004 तनुश्री दत्ता की बहन हैं.

वत्सल ने साल 2004 में अजय देवगन के साथ फिल्म टारजन द वंडर कार से बॉलीवुड डेब्यू किया था. यह सभी फोटोज इंस्टाग्राम से ली गई हैं.