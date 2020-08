‘Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon’ fame Sangeeta Srivastava passes away in Mumbai: सिनेमा और मनोरंजन जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. एक के बाद मौत की खबर से पूरी इंडस्ट्री बिखर चुकी है. अब ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’, ‘थपकी प्यार की’ और ‘भंवर’ जैसे टीवी सीरियलों में काम करने वाली मशहूर अदाकारा संगीता श्रीवास्तव (Sangeeta Srivastava Demise) का निधन हो गया है. Also Read - एक बच्चे की मां हैं इस टीवी सीरियल की अंजली, अब भी करती हैं किसी के लिए बेसब्री से इंतजार

रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 25 अगस्त की सुबह ही उनका देहांत हो गया था. बताया जा रहा है कि संगीता पिछले कुछ वक़्त से वस्क्यूलिटिस (vasculitis) नाम की बीमारी से पीड़ित थीं और अपना इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवा रही थीं.

बता दें कि अभी हाल ही में’इस प्यार को क्या नाम दूं’, सीरियल में संगीता के को-स्टार रह चुके समीर शर्मा ने भी आत्महत्या कर अपनी जान दी थी. टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने इस साल दुनिया को अलविदा कहा है. फिल्म जगत से शुरू हुआ यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इरफ़ान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने नायाब सितारों ने हमसे हमेशा के लिए मुँह मोड़ लिया है.

बता दें कि संगीता की मौत की खबर ने एक बार फिर टीवी जगत को तोड़ दिया है. कई हस्तियों ने इस मौके पर अफ़सोस ज़ाहिर किया है.