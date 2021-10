मुंबई: बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने मंगलवार को कहा कि अपने ‘हाई प्रोफाइल’ मिजाज के कारण हिंदी सिनेमा उद्योग जांच के दायरे में है और उसे इसकी ‘कीमत’ चुकानी पड़ती है. अख्तर ने कहा कि सुपरस्टर के बेटे के मामले को एक बंदरगाह से ‘एक अरब डॉलर’ कीमत की मादक पदार्थ बरामदगी मामले के मुकाबले ज्यादा तव्वजो मिली. यह पूछने पर कि क्या उन्हें लगता है कि शाहरुख खान और आर्यन खान को निशाना बनाया जा रहा है, अख्तर ने विस्तार से कुछ कहने से इंकार कर दिया.Also Read - शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ ठोका 50 करोड़ का मानहानि का केस, FIR के जवाब में पलटवार

जावेद अख्तर का यह बयान ऐसे समय आया है जब मादक पदार्थों की कथित जब्ती के संबंध में सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड और इसके सेलिब्रेटी संस्कृति पर फिर से लोगों का ध्यान गया है.

#WATCH | I’ve not seen any headline on recovery of cocaine worth 1 billion dollars at a port but the recovery of charas or ganja worth 1.30 lakh has become national news. This is the price film industry has to pay for being high profile: Lyricist Javed Akhtar in Mumbai pic.twitter.com/OmaO2UsQL7

— ANI (@ANI) October 19, 2021