IWMBuzz Digital Awards S8: ओटीटी पर फिर चला 'कालीन भैया' और राजकुमार राव का जादू, नुसरत भरूचा भी चमकीं

IWMBuzz Digital Awards S8: भारतीय डिजिटल और ओटीटी स्पेस का सबसे बड़ा और चर्चित इवेंट IWMBuzz डिजिटल अवार्ड्स सीजन 8 हाल ही में मुंबई में बेहद धूमधाम से संपन्न हुआ. इस खास शाम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और डिजिटल क्रिएटर्स ने शिरकत की. रेड कारपेट पर सितारों के जलवे से लेकर अवॉर्ड स्टेज पर जीत की खुशी तक, यह पूरा इवेंट बेहद शानदार रहा.
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बेहतरीन अदाकारी और यूनिक कंटेंट से दर्शकों का दिल जीतने वाले कलाकारों को इस शो में अलग-अलग कैटेगरीज में सम्मानित किया गया. इस बार के सीजन में बॉलीवुड और ओटीटी के तीन सबसे बड़े चेहरों राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और नुसरत भरूचा का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला, जिन्होंने इस साल के सबसे बड़े अवार्ड अपने नाम किए.
इस साल अवॉर्ड्स की रेस में मुकाबला काफी कड़ा था, क्योंकि पिछले कुछ समय में ओटीटी पर कई बेहतरीन वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं हालांकि, जूरी औरपॉपुलर चॉइस दोनों ही सेक्टर्स में कुछ कलाकारों ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर बाजी मार ली.
राजकुमार राव (बेस्ट एक्टर): सिनेमा हो या ओटीटी, राजकुमार राव हर बार अपनी एक्टिंग से एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं. इस अवॉर्ड शो में राजकुमार राव को डिजिटल स्पेस में उनकी बेहतरीन अदाकारी और अभूतपूर्व योगदान के लिए बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया.
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पंकज त्रिपाठी, मोस्ट प्रॉमिसिंग और बेस्ट परफॉर्मर: ‘कालीन भैया’ के नाम से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले पंकज त्रिपाठी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ओटीटी की दुनिया में उनकी एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है. उन्हें ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग / बेस्ट परफॉर्मर’ की प्रतिष्ठित कैटेगरी में अवॉर्ड मिला.
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नुसरत भरूचा, बेस्ट एक्ट्रेस: नुसरत भरूचा ने पिछले कुछ समय में डिजिटल फिल्मों और वेब स्पेस में बेहद चैलेंजिंग रोल्स चुने हैं. उनकी इसी मेहनत और लीक से हटकर की गई अदाकारी के लिए उन्हें ‘बेस्ट एक्ट्रेस डिजिटल फिल्म/सीरीज’ का बड़ा सम्मान मिला.
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टॉप विनर्स और कैटेगरी
IWMBuzz डिजिटल अवार्ड्स को भारतीय ओटीटी स्पेस के सबसे विश्वसनीय और बड़े पुरस्कारों में गिना जाता है. यह अवॉर्ड शो हर साल हिंदी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बेहतरीन डिजिटल कंटेंट, वेब सीरीज, ओटीटी ओरिजनल फिल्मों और उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स को प्रमोट करने और उन्हें सराहने के लिए आयोजित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल क्रांति के इस दौर में बेहतरीन कंटेंट और कलाकारों को एक बड़ा मंच देना है. इस बार का सीजन 8 अपने पिछले सभी सीजन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य, ग्लैमरस और रोमांचक नजर आया.
इस अवॉर्ड शो की भव्यता ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री के उस ट्रेंड को साफ कर दिया है, जहां अब दर्शकों के बीच ओटीटी कंटेंट की मांग और लोकप्रियता लगातार आसमान छू रही है. बड़े पर्दे पर राज करने वाले बॉलीवुड के ए-लिस्ट स्टार्स भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रहे हैं और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं. चाहे वो थ्रिलर सीरीज हो, ड्रामा हो या कॉमेडी, डिजिटल स्पेस ने कलाकारों को अपनी कला को खुलकर दिखाने की पूरी आजादी दी है.
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