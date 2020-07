नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. सुपरहिट फिल्म ‘शोले’ में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कलाकार जगदीप ने इस दुनिया को 81 वर्ष की उम्र में अलविदा कह दिया. जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने अपने पिता व दिवंगत कॉमेडियन जगदीप के लिए प्यार और उन पर गर्व व्यक्त करने के लिए पोस्ट लिखी है. जावेद (Jaaved Jaaferi Twitter)ने अपने पिता की याद में एक लंबा नोट ट्विटर पर पोस्ट किया. Also Read - Jagdeep Last Video Viral: 'इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है..' जगदीप का ये आखिरी VIDEO हो रहा है VIRAL, आंखें भीग जाएंगी

जावेद ने लिखा, "उन सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पिता के जाने की पीड़ा को बहुत प्यार, प्रशंसा और अफसोस के साथ साझा किया. इतना प्यार.इतनी इज्जत.इतनी दुआएं.यही तो है 70 सालों की असली कमाई."

जावेद ने ट्विटर पर लिखा, "10 से 81 तक, उन्होंने जिस चीज के लिए सांस ली और जिंदा रहे, वह फिल्म थी. 7 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद और विभाजन के बाद अच्छी जिंदगी जीने वाली हर चीज को खोने के बाद, यह मुंबई के फुटपाथ पर गरीबी और अस्तित्व की लड़ाई थी. अपनी मां के साथ आठ साल की उम्र में उन्हें हालात के समुद्र में फेंक दिया गया. वह या तो डूब जाते या तैर जाते. तो वह तैरे. छोटे पैमाने की टिन फैक्ट्रियों में काम करने से लेकर पतंग बनाने, साबुन बेचने, एक मालिशवाला के पीछे-पीछे उसका तेल का कनस्तर पकड़े चलते हुए और 'मालिश, तेल मालिश' चिल्लाते हुए. 10 साल की उम्र में, नियति उनके लिए क्या चुनती है, जैसे कि सुरंग के अंत में प्रकाश, वह प्रकाश सिनेमा था."

My heartfelt thanks to all those who shared the pain of my fathers departure with so much love, (cont) https://t.co/YbPTkGzRYd

जावेद ने अपने पिता के फिल्मी सफर का भी विस्तार से वर्णन किया और उनसे मिली सीख को भी याद किया.

उन्होंने लिखा, “एक पिता जिसने मुझे जीवन मूल्यों, गरीबी का पाठ, समर्पण का महत्व और क्राफ्ट की बारीकियां, सकारात्मकता और प्रेरणा की अनगिनत कहानियों के साथ कई सीख दी. हमेशा मुस्कुराते हुए, सभी के लिए प्रोत्साहन के शब्द कहते हुए और मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि सच्ची सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि कोई ‘क्या है’ ना कि इससे कि ‘उसके पास क्या है’. एक शानदार इंसान और उनकी शानदार यात्रा.”

वहीं जगदीप के छोटे बेटे नावेद जाफरी ने भी उनके साथ बचपन की तस्वीर साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी.

I have never seen anyone breathe his last,dad was the first,the whole family was with him when he passed away. Jeete jeete izzat se jeena sikha gaye,jaate jaate jaane ka tarika bhi.Humility &humanity was all that he imbedded in our hearts.God is the greatest.miss u#JagdeepSahab pic.twitter.com/MDN2xO4cWV

— Naved Jafri (@NavedJafri_BOO) July 12, 2020