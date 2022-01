Jackie Shroff Birthday and Unknown Facts: बॉलीवुड के ‘मस्त मलंग’ अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपने अभिनय और अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीतने वाले जैकी श्रॉफ आज करोड़ों लोग प्यार करते हैं. लगभग चार दशक से फ़िल्मी दुनिया में एक्टिव रहने वाले जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff Birthday) का जन्मदिन 1 फरवरी को है. साल 1957 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में जन्मे जैकी श्रॉफ लगभग भारत की 9 भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं. जैकी श्रॉफ की पर्सनालिटी से लेकर उनके बोलने के अंदाज़ पर हर कोई फ़िदा है. जैकी के पिता का नाम काकूभाई श्रॉफ और मां का नाम रीता श्रॉफ है. उन्होंने कुछ विज्ञापनों में मॉडल के तौर पर भी काम किया है. जन्मदिन (Lesser Known Facts About Jackie Shroff) के मौके पर आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें:Also Read - जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने की जद्दोजहद को दिखाता है Himani Kapoor का ट्रैक 'फकीरी'

-आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे.

-साल 1982 में आई देवानंद की फिल्म ‘स्वामी दादा’ से जैकी ने अपने फ़िल्मी सफर की शुरुआत की. इस फिल्म में उन्होंने बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी.

-साल 1983 में आई फिल्म ‘हीरो’ में जैकी ने एक मवाली की भूमिका से अपने सफर का पूर्ण रूप से आगाज़ किया था.

-उर्मिला मातोंडकर ने ‘रंगीला’ के ‘तन्हा-तन्हा गाने’ में जैकी श्रॉफ की बनियान पहनी थी. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है.

-जैकी की प्रेम कहानी भी बड़ी फ़िल्मी है. एक बार जब वह बस स्टॉप पर बैठे थे तभी उनकी नजर बस में बैठी एक 13 साल की लड़की पर पड़ी जिसे देखते ही वो अपना दिल दे बैठे. ऐसा कहा जाता है कि कुछ वक़्त बाद जैकी ने उसी लड़की से शादी की और वो लड़की आयशा दत्त के रूप में उनकी पत्नी बनी.

-5 जून, 1987 को जैकी ने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से शादी कर ली, जो बाद में फिल्म निर्माता बन गईं. आयशा से जैकी के दो संतान हैं- बेटा टाइगर श्रॉफ (हेमंत जय) और बेटी कृष्णा श्रॉफ है.

-अभिनेता जैकी श्रॉफ का कहना है कि प्रासंगिक बने रहने का उनका मंत्र बहुत ही सरल है. वह कहते हैं कि आपको सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है और अवसर आएंगे.