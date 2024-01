Ram Mandir Inauguration: जैकी श्रॉफ ने राम मंदिर की सीढ़ियों पर लगाया पोंछा, आंगन को किया साफ

Jackie Shroff Cleaning Ram Mandir: राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को राम लला विराजित होने वाले हैं (Ram Mandir Inauguration) और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इसे लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है. इस खास दिन को और खास बनाने के लिए आम लोग औऱ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. 22 जनवरी को पूरे देश में राम लला के आने पर फिर से दिवाली का माहौल होगा, क्योंकि भगवान राम 500 साल के बाद एक बार फिर से अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं. ऐसे में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में कई सारे लोग आने वाले हैं. इसी बीच में बॉलीवुड के जैकी श्रॉफ ((Jackie Shroff ) ने हाल ही में एक पुराने राम मंदिर की सफाई की है और अब इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है (Jackie Shroff Cleaning Ram Mandir)

जैकी श्रॉफ को 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता मिला है. ऐसे में 66 साल के जैकी श्रॉफ ने सबसे पुराने राम मंदिर का सफाई करते हुए देखा गया है. हालांकि बता दें ये मंदिर अयोध्या में नहीं बल्कि मुंबई में हैं और जिस तरह से जैकी श्रॉफ मंदिर की सफाई कर रहे थे, इसे देखकर हर फैंस का दिल भर आया है और लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है. जैकी ने पुराने राम मंदिर के बाहर और मंदिर की सीढियों को साफ किया है.

#WATCH | Maharashtra: Amruta Fadnavis wife of Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis & Bollywood actor Jackie Shroff took part in the cleanliness drive of the oldest Ram temple in Mumbai. (14.01) pic.twitter.com/mhdkzcNB5x

— ANI (@ANI) January 14, 2024