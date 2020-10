Jackie Shroff left films On Wearing A Bikini and body wax read Shocking Revelation- नौ भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके जैकी श्रॉफ यानी जयकिशन काकुभाई श्रॉफ के स्कूल के दोस्तों को उनका नाम काफी लंबा लगता था. इसलिए उन्होंने शॉर्ट करके जैकी श्रॉफ रख दिया. जैकी पिछले 40 सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. साल 1982 में आई देवानंद की फिल्म ‘स्वामी दादा’ से जैकी ने अपने फ़िल्मी सफर की शुरुआत की. Also Read - 'तेरे इश्क' में लुट जाने को तैयार है सुनीता बेबी, बस! एक मोहब्बत भरी रात का है इंतजार

इस फिल्म में उन्होंने बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी और फिर साल 1983 मेंआई फिल्म 'हीरो' में जैकी ने एक मवाली की भूमिका से अपने सफर का आगाज़ किया. नेहा धूपिया के चैट शो BFFs with Vogue में जैकी ने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया. जैकी ने बताया कि उन्होंने एक बार बॉडी वैक्स करवाने और बिकिनी पहनने की शर्त के कारण एक फिल्म छोड़ दी थी.

नेहा ने जैकी से ये भी पूछा कि क्या आपने कभी बॉडी वैक्स करवाया है? तो जैकी ने इसके जवाब में कहा कि, 'मैंने तो बॉडी वैक्स करवाने के चक्कर में पूरी फिल्म ही छोड़ दी थी.' जैकी ने ये भी बताया कि उन्हें डायरेक्टर ने बिकिनी पहनने को कहा था लेकिन मैंने उसे भी मना कर दिया. बता दें, जैकी दादा का लड़कियों में बहुत क्रेज था.