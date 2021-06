Jacqueline Fernandez To Move Into Rs 175 Cr Sea-Facing Home With Secret Boyfriend: बी-टाउन की हसीना जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) अपनी अदाओं से तो हर किसी का दिल तो जीत की चुकी हैं और अब खबरें आ रही हैं वो किसी के प्यार में पड़ गई हैं और दोनों कई सालों से साथ में हैं लेकिन अब उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है. दरअसल मीडिया में खबरें आ रही हैं जैकलीन (Jacqueline Fernandez) अपने ‘मिस्ट्री बॉयफ्रेंड’ के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की तैयारी कर रही हैं. Also Read - Paani Paani Song: बादशाह और जैकलिन फर्नांडीस का नया गाना 'पानी-पानी' रिलीज, केमिस्ट्री देखकर घायल हुए फैंस- Video

रिपोर्ट्स की माने तो जैकलीन फ़र्नांडिस (Jacqueline Fernandez) पिछले कुछ समय से मुंबई के जुहू और बांद्रा में एक बीच फेंसिंग घर ढूंढ रही हैं और वो इस घर में अफने प्यार के साथ रहेंगे. ख़बरों की माने तो जैकलीन (Jacqueline Fernandez) ने जुहू में एक बंगला भी फ़ाइनल कर दिया है, जो समुद्र के किनारे हैं औऱ इसकी कीमत 175 करोड़ बताई जा रही है. Also Read - Jacqueline Fernandez इस फिल्म से हॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, निभाएंगी पुलिस अधिकारी का किरदार- Video



जैकलीन (Jacqueline Fernandez) के बॉयफ़्रेंड साउथ इंडिया में रहते हैं और जल्द ही मुंबई में इस नए बंगले में शिफ़्ट होने वाले हैं. जैकलिन फ़र्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे जल्द ही सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘किक 2′ में दिखाई देंगी इसके साथ ही जैकलीन (Jacqueline Fernandez) रोहित शेट्टी की फिल्म’सर्कस’ और बच्चन पांडे में दिखाई देंगी.