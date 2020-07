Also Read - लॉकडाउन के बीच जैकलीन संग साइकिलिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं सलमान खान

View this post on Instagram

Also Read - जैकलीन, सोनम और करण जौहर लेंगे इस नेक काम में हिस्सा, ऐसा है पूरा फॉर्मेट

I have been dealing with some major anxiety these past few weeks.. however being consistent with yoga has taught me the valuable lesson of being in the moment and what’s even more important.. gratitude.. for life and being alive.. have a great day everyone! Namaste 🙏🏻